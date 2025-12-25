México cierra el paso a la reventa del Mundial 2026: así funcionará el intercambio de boletos

A un año y medio del arranque de la Copa del Mundo 2026, México dejó clara su postura: la reventa de boletos para los partidos que se disputarán en territorio nacional no estará permitida.

A diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde esta práctica es legal bajo ciertas condiciones, en México la reventa se considera ilegal, por lo que las autoridades buscarán frenar cualquier intento de especulación.

MÉXICO CIERRA EL PASO A LA REVENTA DEL MUNDIAL 2026:

El organismo rector del futbol mundial habilitó un Mercado de Intercambio de boletos, una plataforma digital oficial que permitirá a los aficionados intercambiar sus entradas de manera controlada y segura.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante, explicó que esta plataforma es de carácter privado, por lo que la dependencia se limitará a verificar que las transacciones respeten la legislación mexicana y a respaldar a los consumidores en caso de que presenten alguna queja.

Escalante precisó que la reventa no está regulada a nivel federal y que cada ciudad sede tiene sus propias disposiciones. En el caso de Guadalajara y Monterrey, la legislación solo sanciona la reventa física en las inmediaciones de los estadios, donde las personas detectadas pueden ser remitidas ante las autoridades. En contraste, actualmente no existe una regulación específica para la reventa en línea.

En entrevista con ESPN, el funcionario detalló que todos los boletos del Mundial 2026 serán digitales, lo que permitirá mayor control y reducirá el riesgo de fraudes. "Para evitar la especulación, determinamos reglas claras que garanticen los derechos de los consumidores y aseguren que los boletos sean auténticos", señaló.

ASÍ FUNCIONARÁ EL INTERCAMBIO DE BOLETOS

El Mercado de Intercambio de la FIFA está pensado principalmente para quienes compraron boletos antes del sorteo y descubran que la selección a la que apoyan no jugará en la sede elegida. En esos casos, los aficionados podrán colocar sus entradas en la plataforma para intercambiarlas con otros usuarios. La FIFA cobrará un porcentaje por el intercambio y por la reventa, en los países donde está permitida, monto que será destinado directamente al organismo.

De acuerdo con la FIFA, el proceso para intercambiar boletos inicia en el portal FIFA.com/tickets, donde los usuarios deberán registrarse, seleccionar los boletos disponibles y aceptar los términos y condiciones antes de publicarlos en el mercado. No obstante, el organismo advierte que el intercambio no está garantizado, ya que depende de la demanda de otros aficionados.

Con estas medidas, México busca proteger a los consumidores y evitar abusos, mientras la FIFA apuesta por un modelo digital que pretende equilibrar la demanda, frenar la especulación y mantener el control sobre uno de los eventos deportivos más esperados del planeta.