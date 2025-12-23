Azcárraga vende 49% del Club América a General Atlantic rumbo al Mundial 2026

Emilio Azcárraga Jean concretó la venta de cerca de la mitad del Club América, en una operación estratégica que se da a las puertas del Mundial 2026.

La transacción fue informada mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y se realizó con General Atlantic, firma que Ollamani describe como "un inversionista global líder".

La operación ocurre en un contexto clave para el grupo: el inicio del año mundialista, la contratación de deuda con Banorte para la remodelación del antes llamado Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) y compromisos fiscales pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Como parte del acuerdo, se creará una nueva entidad que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos aledaños, conjunto que operará bajo el nombre de Grupo Águilas. El objetivo, según el comunicado, es acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del negocio.

SEGUIRÁ EN LA DIRECCIÓN DE CLUB AMÉRICA

Ollamani mantendrá el control del grupo con una participación del 51%, mientras que General Atlantic adquirirá el 49%, lo que representa casi la mitad del valor del negocio futbolístico más importante de México.

De acuerdo con la información enviada al mercado, la alianza se basa en una valuación empresarial de 490 millones de dólares, sujeta a los ajustes habituales al cierre de la operación, incluyendo los relacionados con la deuda neta de Grupo Águilas.

Asimismo, se detalló que Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, asumirá el cargo de presidente ejecutivo de Grupo Águilas, manteniendo un rol central en la dirección del Club América y de los activos asociados.