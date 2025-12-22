Liga MX planea Liguilla Clausura 2026 con refuerzos: esta es la razón

En la reciente Asamblea de la Liga MX, los propietarios de los clubes de Primera División aprobaron una propuesta para permitir que los equipos que pierdan jugadores convocados a la selección mexicana se refuercen con futbolistas mexicanos en la Liguilla.

Esta medida, que busca equilibrar el impacto de las ausencias en los equipos, está en proceso de aprobación.

Armando Martínez, presidente del Pachuca, reveló a ESPN que los equipos eliminados de la Liguilla y que tengan jugadores mexicanos disponibles podrían reforzar a aquellos que cedieron futbolistas a la selección, de manera temporal para la fase final del torneo. Este esquema sería similar al utilizado en el Mundial de Clubes 2025.

SE ESPERA CONFIRMACIÓN DE LA FIFA

A pesar de que la medida fue aprobada por la Asamblea de la Liga MX, aún se espera la confirmación de la FIFA para que se haga oficial. La propuesta aplicaría específicamente a los equipos que entreguen jugadores a la selección mexicana, que comenzará su concentración el 4 de mayo de 2026.

"Esto ayudará a equilibrar la situación, permitiendo que los equipos afectados puedan contratar jugadores mexicanos del mercado local para la Liguilla. Además, todos los jugadores extranjeros podrán seguir participando", explicó Martínez.

La medida se espera que incremente la competitividad y emoción de las Liguillas, que históricamente son intensas, independientemente de las ausencias por convocatorias a la selección.