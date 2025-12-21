Yaquis, mal y de malas; caen por blanqueada ante Jaguares

Jaguares de Nayarit confirmó su dominio absoluto sobre los Yaquis de Obregón al sacar la escoba y barrer la serie disputada en el Estadio Yaquis, luego de imponerse este domingo por pizarra de 5-0. Con este resultado, el conjunto nayarita llegó a seis victorias en igual número de enfrentamientos ante la tribu, dejando en evidencia el mal momento que atraviesa el equipo sonorense.

El enfrentamiento entre ambas escuadras fue completamente favorable para Jaguares, que ya había barrido a los Yaquis en la primera vuelta cuando se enfrentaron en el Estadio Coloso del Pacífico, en Tepic, Nayarit. Este fin de semana, la historia se repitió en Obregón, donde los visitantes se adueñaron del inmueble y limitaron a la ofensiva local a apenas dos carreras en toda la serie, una cifra alarmante para el cuerpo técnico encabezado por Gabe Álvarez.

El duelo dominical prácticamente se definió desde la primera entrada, cuando Jaguares anotó la carrera de la quiniela en la parte alta del episodio inicial. Esa solitaria anotación habría sido suficiente para asegurar la victoria, considerando la falta de respuesta ofensiva de los Yaquis, que nuevamente lucieron sin contundencia con el bat.

La estocada final llegó en la parte alta de la séptima entrada, cuando Jaguares aprovechó los errores y titubeos defensivos del conjunto local para fabricar un rally de cuatro carreras, colocando cifras definitivas de 5-0 y apagando cualquier intento de reacción por parte de la tribu.

En el montículo, Jaguares contó con una sólida actuación de Tyler Jandron, quien abrió y se llevó la victoria tras trabajar siete entradas completas. El derecho permitió cinco imparables, otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos bateadores, antes de ceder la pelota a dos relevistas que mantuvieron la blanqueada.

Por Yaquis, Felipe González abrió y cargó con la derrota al lanzar seis entradas completas, en las que aceptó cinco imparables y una carrera, además de regalar tres bases por bolas y recetar seis ponches. El bullpen completó el trabajo sin poder evitar el daño en la séptima.

Este lunes, Yaquis de Obregón vuelve a la actividad al visitar a los Algodoneros de Guasave en el Estadio Kuroda Park, en una serie de dos días. Para el martes está programada una doble jornada, mientras que el juego de este lunes arrancará en punto de las 7:30 de la noche, en una serie clave para intentar frenar la mala racha.