Jaguares de Nayarit mantiene el dominio sobre Yaquis

Dic. 19, 2025
Continúa la hegemonía de los Jaguares de Nayarit sobre los Yaquis de Obregón, al propinarles su cuarta derrota consecutiva en el mismo número de enfrentamientos, ahora en el Estadio Yaquis, con pizarra final de 4-1.

El abridor de origen obregonense, Faustino Carrera Llanes, lanzó de manera magistral y maniató a la fuerte ofensiva de los Yaquis, guiando a su equipo a una nueva victoria.

Yaquis, que venía de ganar la serie en la fronteriza Mexicali, Baja California, no pudo ante su gente frenar el paso de Jaguares y ahora deberá esperar otra oportunidad para cobrar la deuda pendiente ante el conjunto nayarita.

ASÍ FUE EL PARTIDO 

Jaguares abrió la pizarra muy temprano, en la parte alta de la segunda entrada, atacando la serpentina del cubano Odrisamer Despaigne con par de anotaciones. Con ello, Despaigne vio cortada su racha de tres victorias consecutivas y cargó con el descalabro.

Obregón respondió en la parte baja del mismo episodio con una carrera, luego de un batazo al cuadro de Santiago Chávez que permitió a Víctor Mendoza llegar a la registradora, acercando momentáneamente a los locales 2-1.

Sin embargo, la ofensiva de Jaguares volvió a respaldar a su abridor en la parte alta de la cuarta entrada, sumando dos carreras más para ampliar la ventaja y encaminar el triunfo, ante la presencia de familiares de Carrera en las tribunas.

Esa fue toda la producción ofensiva del encuentro, dejando el marcador definitivo 4-1 a favor de Jaguares.

LANZADORES DEL PARTIDO 

Por Jaguares de Nayarit, Faustino Carrera Llanes abrió y se llevó la victoria tras lanzar seis entradas y dos tercios, en las que permitió cinco imparables y una carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a cinco rivales. Fue relevado por dos lanzadores, destacando Sadrac Franco, quien se adjudicó el salvamento.

Por Obregón, Odrisamer Despaigne trabajó siete entradas completas, aceptó cinco imparables y las cuatro carreras fueron a su cuenta; otorgó cinco bases por bolas y ponchó a un enemigo.

La serie continúa este sábado, con Yaquis en la búsqueda de su primera victoria de la temporada ante Jaguares. Para ello enviará al montículo al recién llegado Elián Leyva, lanzador de origen cubano, quien se enfrentará a Jeremy Rhodes. El encuentro dará inicio en punto de las 6:10 p.m.

