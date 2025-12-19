Chicharito Hernández podría llegar a ESPN como comentarista del Mundial 2026 si no encuentra equipo

Tras cerra su etapa con Chivas, Javier "Chicharito" Hernández está en busca de un nuevo equipo en medio de la incertidumbre que dejó su paso por Guadalajara donde no logró cumplir las expectativas que se tenían de él.

Ahora, el mexicano tiene solo unas semanas para encontrar otra casa, pero en caso de no lograrlo, podría iniciar una nueva faceta como analista deportivo durante la Copa del Mundo de 2026 en una de las cadenas televisivas más importantes del país.

ESPN TENDRÍA A CHICHARITO COMO ANALISTA

Juan Pablo Fernández, hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, adelantó que Javier Hernández podría integrarse a ESPN si no logra firmar con ningún club en el mercado invernal.

"Si Javier ´Chicharito´ Hernández no encuentra equipo en enero, estaría sentado como comentarista en las mesas de ESPN", señaló Fernández.

El comunicador ha sido preciso en recientes filtraciones relacionadas con movimientos dentro de la televisión deportiva mexicana y cuenta con fuentes cercanas al interior de la empresa, donde su padre continúa colaborando y apunta a participar en una nueva Copa del Mundo.

Fernández también desmintió versiones sobre la compra de Morelia por Puebla y la supuesta llegada de Juan Carlos Rodríguez "La Bomba" a ESPN, calificándolas como falsas.

CHICHARITO NO PIENSA EN EL RETIRO

A pesar de su irregular paso por Chivas, Javier Hernández no contempla el retiro. Las lesiones y el entorno mediático, impulsado en parte por su estrategia de contenidos en redes sociales, generaron una atmósfera negativa a su alrededor, pero su carrera como futbolista aún no estaría terminada.

Durante el programa SportsCenter, el periodista de ESPN Sergio Dipp aseguró que el atacante mexicano sigue recibiendo ofertas:

"Se va de Chivas, pero no se retira. Todavía no lo puedo dar a conocer, pero hay ofertas", afirmó.