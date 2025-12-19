  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 19 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Chicharito Hernández podría llegar a ESPN como comentarista del Mundial 2026 si no encuentra equipo

El mexicano tiene solo unas semanas para encontrar otra casa, pero en caso de no lograrlo, podría iniciar una nueva faceta

Dic. 19, 2025
Javier Hernández se fue de Chivas, pero desea seguir activo.
Javier Hernández se fue de Chivas, pero desea seguir activo.

Tras cerra su etapa con Chivas, Javier "Chicharito" Hernández está en busca de un nuevo equipo  en medio de la incertidumbre que dejó su paso por Guadalajara donde no logró cumplir las expectativas que se tenían de él.

Ahora, el mexicano tiene solo unas semanas para encontrar otra casa, pero en caso de no lograrlo, podría iniciar una nueva faceta como analista deportivo durante la Copa del Mundo de 2026 en una de las cadenas televisivas más importantes del país.

ESPN TENDRÍA A CHICHARITO COMO ANALISTA

Juan Pablo Fernández, hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, adelantó que Javier Hernández podría integrarse a ESPN si no logra firmar con ningún club en el mercado invernal.

"Si Javier ´Chicharito´ Hernández no encuentra equipo en enero, estaría sentado como comentarista en las mesas de ESPN", señaló Fernández.

El comunicador ha sido preciso en recientes filtraciones relacionadas con movimientos dentro de la televisión deportiva mexicana y cuenta con fuentes cercanas al interior de la empresa, donde su padre continúa colaborando y apunta a participar en una nueva Copa del Mundo.

Fernández también desmintió versiones sobre la compra de Morelia por Puebla y la supuesta llegada de Juan Carlos Rodríguez "La Bomba" a ESPN, calificándolas como falsas.

imagen-cuerpo

CHICHARITO NO PIENSA EN EL RETIRO

A pesar de su irregular paso por Chivas, Javier Hernández no contempla el retiro. Las lesiones y el entorno mediático, impulsado en parte por su estrategia de contenidos en redes sociales, generaron una atmósfera negativa a su alrededor, pero su carrera como futbolista aún no estaría terminada.

Durante el programa SportsCenter, el periodista de ESPN Sergio Dipp aseguró que el atacante mexicano sigue recibiendo ofertas:

"Se va de Chivas, pero no se retira. Todavía no lo puedo dar a conocer, pero hay ofertas", afirmó.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Vence a Yaquis 3-0; este viernes llegan los Jaguares de Nayarit al Estadio Yaquis
Deportes

Vence a Yaquis 3-0; este viernes llegan los Jaguares de Nayarit al Estadio Yaquis

Diciembre 18, 2025

Vence a Yaquis 3-0; este viernes llegan los Jaguares de Nayarit al Estadio Yaquis

Ángel Sepúlveda regresa a Chivas: refuerzo ofensivo para el Clausura 2026
Deportes

Ángel Sepúlveda regresa a Chivas: refuerzo ofensivo para el Clausura 2026

Diciembre 18, 2025

El atacante regresa con mayor experiencia y con la intención de asumir un rol protagónico bajo el mando de Gabriel Milito

Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026; CBPC lo confirma de manera oficial
Deportes

Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026; CBPC lo confirma de manera oficial

Diciembre 18, 2025

México se convierte en el primer país en albergar el torneo durante tres años seguidos; en 2027 se llevará a cabo en Hermosillo