Ángel Sepúlveda regresa a Chivas: refuerzo ofensivo para el Clausura 2026

Guadalajara continúa con la conformación de su plantel de cara al Clausura 2026 y este lunes hizo oficial el regreso de Ángel Sepúlveda como nuevo jugador de Chivas.

El delantero mexicano vivirá su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, luego de su reciente paso por Cruz Azul, donde se consolidó como referente ofensivo y fue campeón de la Concacaf Champions Cup 2025.

A través de un comunicado, el Guadalajara destacó la trayectoria reciente del atacante, así como su conocimiento previo de la institución. Además, Chivas compartió un video con algunos de sus mejores goles en torneos recientes, subrayando su aporte ofensivo.

“Como parte del fortalecimiento de la plantilla rumbo al Clausura 2026, el Guadalajara ha incorporado a uno de los delanteros mexicanos más letales de los últimos torneos de la Liga MX”, señaló el club.

Hoy llega a su fin la etapa de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul tras:



107 partidos

?? 39 goles

12 asistencias

1 CONCACAF

1 Título de goleo de CONCACAF



De parte de todos los Azules…

¡Gracias por tanto, Sepu! pic.twitter.com/37yfIwabbn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 18, 2025

SEGUNDA ETAPA DE ÁNGEL SEPÚLVEDA EN CHIVAS

Sepúlveda tuvo su primera etapa en 2018, cuando disputó 10 partidos oficiales, con un gol y una asistencia. En aquel entonces, la competencia interna y la dirección técnica de José Cardozo limitaron su continuidad.

Ahora, el atacante regresa con mayor experiencia y con la intención de asumir un rol protagónico bajo el mando de Gabriel Milito. En la delantera, peleará por un lugar con Armando “Hormiga” González y Ricardo Marín, dentro de un proceso de reestructuración del plantel.

GUADALAJARA SE REESTRUCTURA RUMBO AL CLAUSURA 2026

La llegada de Ángel Sepúlveda se da en un contexto de posibles salidas importantes como las de Erick Gutiérrez, Alan Pulido y Alan Mozo. Con estos movimientos, Chivas busca consolidar un equipo competitivo que aspire a pelear por los primeros puestos en el próximo torneo.

Para Sepúlveda, el reto será responder a la confianza, ganarse un lugar en el once inicial y aportar goles y experiencia en la búsqueda de los objetivos del Guadalajara en el Clausura 2026.