Yaquis consigue la serie al vencer a Águilas 4-3

Los Yaquis de Obregón rompieron el empate en la parte alta del noveno episodio, cuando Allen Córdoba encontró a Juan Carlos Gamboa en la antesala y, con un imparable al jardín derecho, lo envió a la registradora para darle la ventaja definitiva a Obregón, que terminó llevándose la victoria y la serie ante los Águilas de Mexicali por pizarra de 4-3.

Obregón sorteó una octava entrada peligrosísima, pero el relevo de los Yaquis salió avante, sacando el tercio y manteniendo el juego en suspenso.

PANORAMA

La novena cajemense timbró en tres ocasiones en la parte alta de la cuarta entrada, aprovechando el titubeo del abridor Yoennis Yera, quien no pudo soportar la presión. Sebastián Elizalde conectó doblete y Allen Córdoba anotó la de la quiniela para Obregón. Las otras dos carreras llegaron gracias a un imparable de Juan Carlos Gamboa, que produjo a Elizalde, mientras que la tercera entró de caballito en los spikes de Roberto Valenzuela.

En la parte baja de la cuarta entrada, Mexicali respondió con dos carreras para poner la pizarra 3-1. En la séptima baja, los locales descontaron una más y se acercaron 3-2. Para la octava entrada, la rebelión de los emplumados alcanzó para solo una carrera, logrando el empate a tres.

Samuel Zazueta salió con banderas desplegadas al sacar el tercio con casa llena y evitar un mayor daño, mandando el juego al límite. Sin embargo, Obregón tenía otros planes. Juan Carlos Gamboa se embasó por error del parador en corto, avanzó a segunda, se robó la tercera base y nuevamente apareció Allen Córdoba, quien conectó imparable al jardín derecho para empujar la carrera de la ventaja, misma que a la postre le dio el triunfo a los Yaquis 4-3.

CLARIDAD

Por Obregón abrió Orlando Lara, a quien de nueva cuenta se le negó la victoria pese a dejar el juego ganado. El zurdo lanzó seis entradas y un tercio, permitió tres imparables y dos carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a dos rivales.

Desfilaron cinco lanzadores más, entre ellos Samuel Zazueta, quien se quedó con el triunfo, y Efraín Contreras, que salvó el encuentro para llegar a 13 rescates en la temporada y colocarse como líder del circuito.

Por los Águilas de Mexicali abrió Yoennis Yera, quien trabajó tres entradas y un tercio, aceptó cuatro imparables y tres carreras, otorgó tres bases por bolas y ponchó a un rival. Le siguieron cuatro lanzadores más, entre ellos Jake Sánchez, quien cargó con la derrota.

Este jueves, Yaquis buscará la serie por limpia enviando al montículo a Fernando Sánchez, mientras que por Mexicali, que irá por el juego del honor, lanzará Valente Belloso. El encuentro está programado para iniciar a las 8:30 de la noche.