Mazatlán podría ser sede de la Serie del Caribe 2026; asegura Estrella Palacios que el puerto está listo

Mazatlán cuenta con la infraestructura, capacidad hotelera y experiencia necesarias para albergar la Serie del Caribe 2026, aseguró la presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez.

La munícipe afirmó que el puerto está más que preparado para recibir uno de los torneos de beisbol más importantes de Latinoamérica, en caso de que así lo determine la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC).

Ante la incertidumbre generada por la situación extradeportiva que enfrenta Venezuela, Mazatlán figura entre las ciudades mexicanas con mayores posibilidades de convertirse nuevamente en sede del certamen, junto con Guadalajara y otras plazas del país, mientras que Panamá permanece como alternativa.

EL PUERTO ES LÍDER EN TURISMO DEPORTIVO AFIRMA

La alcaldesa destacó que Mazatlán ha demostrado ser un destino líder en turismo deportivo, capaz de organizar eventos masivos de talla internacional, lo que lo convierte en una opción sólida para recibir la justa beisbolera en febrero de 2026.

“Estamos listos para recibir la Serie del Caribe. Contamos con la infraestructura, las condiciones y la experiencia para organizar eventos deportivos de gran magnitud. Ojalá se concrete esta oportunidad que sería de gran beneficio para Mazatlán”, expresó Palacios Domínguez.

De confirmarse la designación, el impacto económico y la proyección internacional para el puerto serían altamente positivos, impulsando sectores como el turismo, los servicios y el comercio local.

DEFINICIÓN DE LA SERIE DEL CARIBE 2026, EN HORAS CLAVE

Mientras tanto, la CBPC analiza tres escenarios para garantizar la realización del torneo: que la Liga Mexicana del Pacífico asuma la organización total, que México participe como socio de Venezuela, o que la Confederación tome el control con fondos de emergencia.

Lo único descartado es la cancelación del evento, así como su realización en Venezuela. Las próximas horas serán determinantes para definir la sede final de la Serie del Caribe 2026, cuya resolución deberá darse de manera inmediata.