Jake Paul vs Anthony Joshua: Dónde y cómo ver en vivo la pelea este viernes 19 de diciembre

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentarán en una pelea profesional, legítima y sancionada de peso pesado a ocho asaltos este viernes 19 de diciembre en Miami.

El evento será transmitido de forma exclusiva por Netflix, lo que anticipa una audiencia masiva y un impacto mediático sin precedentes. Las especulaciones comenzaron en marzo, cuando Jake Paul lanzó públicamente la idea de medirse ante Joshua.

Durante meses pareció una provocación más, pero en noviembre el combate quedó sellado, especialmente después de que se cancelara la pelea de Paul contra Gervonta Davis y Joshua buscara regresar al ring tras un año de inactividad.

TRAYECTORIA DE JAKE PAUL

Paul, youtuber convertido en boxeador profesional, llega con marca de 12-1 y siete nocauts. Sin embargo, su trayectoria sigue siendo cuestionada.

Con apenas 70 asaltos como profesional desde 2020 y sin carrera amateur relevante, ha enfrentado principalmente a peleadores de MMA, celebridades y boxeadores de nivel discreto.

Su victoria más reciente fue en junio, cuando derrotó por decisión unánime a Julio César Chávez Jr., ya lejos de su mejor versión.

TRAYECTORIA DE ANTHONY JOSUA

Del otro lado está Anthony Joshua, un dos veces campeón mundial de peso pesado, medallista de oro olímpico y uno de los nombres más sólidos del boxeo moderno. Con récord de 28-4 y 25 nocauts, suma más de 160 asaltos en 12 años de carrera profesional.

Su última aparición fue en septiembre de 2024, cuando cayó por nocaut técnico en el quinto asalto ante Daniel Dubois en una pelea por el título de la FIB. Tras esa derrota, Joshua se sometió a una cirugía de codo y ha estado fuera de acción desde entonces.

El choque ha dividido a la comunidad boxística entre el escepticismo y la expectativa, pero nadie duda de su alcance. Para muchos, será uno de los eventos deportivos más vistos del año.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA ES LA PELEA?

El combate se realizará el viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami. La transmisión principal comenzará a las 7:00 p.m. CDMX / 8:00 p.m. ET / 20:00 (Ecuador, Colombia y Perú) / 22:00 (Argentina, Uruguay y Chile).

Las peleas preliminares arrancan desde las 3:45 p.m. CDMX. La entrada al ring del evento estelar se estima entre las 10:00 y 10:30 p.m. ET.

¿DÓNDE VER EN VIVO PAUL VS JOSHUA?

La pelea se transmitirá exclusivamente por Netflix. Cualquier persona con suscripción activa podrá seguir el evento en vivo, sin costo adicional.

Un día antes, el jueves 18 de diciembre, se realizará el pesaje público en el Fillmore Miami Beach a partir de las 5:00 p.m. CDMX, con transmisión en vivo a través de los canales de YouTube de MVP y Netflix Sports.

La cartelera es robusta, pues incluye cuatro peleas de campeonato femenil con: Alycia Baumgardner, Cherneka Johnson, Caroline Dubois y la costarricense Yokasta Valle.

Además de un combate especial de boxeo entre los excampeones de UFC Anderson Silva y Tyron Woodley, quienes se medirán a seis asaltos en peso crucero. Ambos ya conocen lo que es perder ante Jake Paul, así que el morbo está servido.