Chivas renueva a Armando "La Hormiga" González hasta 2029 y asegura a su goleador

El Club Deportivo Guadalajara confirmó una de las noticias más esperadas por la afición rojiblanca, se trata de Armando "La Hormiga" González quien renovó su contrato con Chivas hasta 2029, asegurando la continuidad de uno de los delanteros más destacados del equipo y una pieza clave del proyecto encabezado por Gabriel Milito.

La renovación del jugador mexicano representa un voto de confianza al proceso deportivo del Rebaño Sagrado y a la consolidación del talento surgido de sus fuerzas básicas. González fue una de las grandes revelaciones del Apertura 2025, torneo en el que se coronó campeón de goleo con 12 anotaciones, empatado con Joao Geraldino (San Luis) y Paulinho (Toluca).

A través de un comunicado oficial, el club destacó la importancia del acuerdo: "Armando González renovó su vínculo contractual con la institución hasta el 2029, asegurando la continuidad de un jugador clave dentro del proyecto deportivo y reafirmando la apuesta institucional por el talento formado en casa".

¡Nuestra 'Hormiga' goleadora seguirá marcando para el Rebaño!



Armando González extiende su contrato con el equipo de sus amores



Mira toda la info ?? https://t.co/HYjxggZDTQ pic.twitter.com/OsAjBRefqD — CHIVAS (@Chivas) December 16, 2025

LA EVOLUCIÓN DE "LA HORMIGA" EN CHIVAS

Desde su debut en la Liga MX el 13 de enero de 2024 ante Santos, Armando González ha mostrado un crecimiento constante.

En 39 partidos disputados con la camiseta rojiblanca, suma 15 goles y se ha consolidado como uno de los delanteros jóvenes más prometedores del fútbol mexicano, ganándose un lugar tanto en su club como en el radar de la selección nacional.

UNA APUESTA RUMBO AL FUTURO

A González aún le restaba un año de contrato, pero el club decidió extenderlo por tres temporadas más, reconocimiento al gran semestre que tuvo, donde se ganó la titularidad por encima de figuras como Javier "Chicharito" Hernández y Alan Pulido.

De esta manera, Chivas busca mantener la base del plantel de cara al Clausura 2026 y futuros torneos.

Armando González se perfila como un referente ofensivo para los próximos años y un posible protagonista rumbo al Mundial de 2026, reafirmando el compromiso del Guadalajara por construir un equipo competitivo y con identidad.