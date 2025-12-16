Yaquis de Obregón sufre, pero consigue su primera victoria

Yaquis de Obregón se repuso de una rebelión de tres carreras en la parte baja de la séptima entrada para contener el embate y conseguir la victoria ante los Caballeros Águilas, al arrancar la serie en el Nido. La victoria de los visitantes fue por un agónico 6-5.

La ofensiva de Obregón hizo lo necesario a la hora buena para apoyar la gran labor monticular de Felipe González, quien consiguió su victoria número cinco de la campaña.

PANORAMA

Obregón pisó la registradora en la misma primera entrada con elevado de sacrificio de Sebastián Elizalde, que permitió anotar a Allen Córdoba. Sumaron un par de carreras más en la parte alta de la segunda entrada; un batazo imparable de Allen Córdoba mandó a la registradora a Kevin Villavicencio y Taiki Sekine para colocar la pizarra 3-0.

Mexicali respondió con un par de anotaciones en la parte baja del tercer episodio y puso el marcador 3-2. Obregón retomó la ventaja en la parte alta del cuarto inning con doblete de Taiki Sekine, que impulsó a Juan Carlos Gamboa, y de inmediato llegó Allen Córdoba con otro doblete que mandó al pentágono a Kevin Villavicencio y al propio Sekine, para poner la pizarra 6-2.

En la parte baja del séptimo episodio, los locales cayeron encima de Samuel Zazueta al anotarle tres carreras. Mucho tuvo que ver en el rally Juan Carlos Gamboa, quien tenía para un doble play, pero realizó un mal envío a primera, lo que abrió la puerta para que Mexicali completara las tres anotaciones y se acercara 6-5. Finalmente, esa fue toda la producción de ambas escuadras.

CLARIDAD

Por Obregón abrió y ganó Felipe González, con labor de cinco entradas completas, en las que aceptó cinco imparables y dos carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis rivales. De ahí desfilaron cuatro lanzadores más, entre ellos Efraín Contreras, quien consiguió su salvamento número 12 de la campaña.

Por los Caballeros Águilas abrió y perdió César Vargas, con trabajo de una entrada y dos tercios, en los que permitió tres imparables y tres carreras, regaló una base por bolas y no ponchó a ningún rival. Le siguieron seis lanzadores más.

Este miércoles continúa la serie. Yaquis enviará a Orlando Lara en busca de asegurar la serie y también de su quinta victoria de la temporada; enfrente tendrá como rival a Yoennis Yera. El partido dará comienzo en punto de las 8:30 de la noche.