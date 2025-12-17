  • 24° C
Tragedia en el futbol ecuatoriano: asesinan a Mario Pineida, capitán del Barcelona SC

El jugador y su esposa perdieron la vida a consecuencia del ataque, mientras que su madre resultó herida y fue trasladada a un centro de salud

Dic. 17, 2025
Barcelona SC emitió un comunicado oficial confirmando el fallecimiento de su capitán.
Una nueva tragedia enluta al futbol ecuatoriano. Mario Pineida, jugador y capitán del Barcelona Sporting Club, fue asesinado en un violento ataque armado ocurrido en la ciudad de Guayaquil, mientras se encontraba en su tiempo libre.

El lamentable hecho se registró en el sector de Samanes 4, a las afueras de una carnicería, donde el futbolista se encontraba comprando comida. De acuerdo con reportes preliminares, dos sujetos abrieron fuego contra Pineida, generando pánico entre las personas que estaban en el lugar.

ESPOSA TAMBIÉN PERDIÓ LA VIDA Y MADRE RESULTÓ HERIDA

Según medios locales, el jugador y su esposa perdieron la vida a consecuencia del ataque, mientras que su madre resultó herida y fue trasladada a un centro de salud.

Tras escucharse las detonaciones, testigos alertaron a la Policía; sin embargo, los agentes llegaron cuando ya no fue posible auxiliar al futbolista, limitándose a esperar la llegada de los equipos médicos.

Horas después del ataque, Barcelona SC emitió un comunicado oficial confirmando el fallecimiento de su capitán y expresando sus condolencias a la familia, además de hacer un llamado a la unidad entre jugadores, cuerpo técnico y directivos.

"Con profundo pesar informamos que hemos sido notificados de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y enluta a la familia barcelonista. En las próximas horas informaremos sobre los actos que se realizarán en su memoria", señaló el club.

¿QUIÉN FUE MARIO PINEIDA?

Mario Pineida, de 33 años, fue una figura destacada del futbol ecuatoriano. Debutó como profesional en 2010 y construyó una sólida carrera en clubes como Independiente del Valle, Fluminense y, principalmente, Barcelona SC, donde disputó más de 200 partidos y se consolidó como referente del equipo.

César Leyva
César Leyva
