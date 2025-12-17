Mundial 2026: ¿cuánto dinero ganarán las selecciones y el campeón?

La Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá no solo marcará un antes y un después por el número de selecciones participantes, sino también por la bolsa económica más grande en la historia del torneo.

La FIFA ya definió los premios económicos que entregará durante el Mundial 2026, una edición que será histórica al contar con 48 selecciones y tres países anfitriones.

PREMIOS GARANTIZADOS SOLO POR PARTICIPAR

Una de las principales novedades del Mundial 2026 es que todas las selecciones recibirán dinero desde su llegada al torneo. La FIFA entregará de manera automática 1.5 millones de dólares a cada federación para cubrir gastos de preparación.

Además, los equipos que finalicen entre los lugares 33 y 48 recibirán 9 millones de dólares, por lo que cada selección tendrá asegurados 10.5 millones de dólares únicamente por participar en la Copa del Mundo.

¿CUÁNTO GANARÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL 2026?

En total, el organismo rector del futbol mundial repartirá 665 millones de dólares, una cifra sin precedentes que refleja el crecimiento comercial y deportivo del certamen. De acuerdo con el esquema aprobado, el incentivo más alto será para la selección campeona.

El campeón de este próximo mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá podrá llevarse hasta 194.5 millones de dólares, sumando todas las fases superadas hasta levantar el trofeo. Tan solo por ganar la final, el equipo campeón recibirá 50 millones de dólares.

¿CUÁNTO SE GANA EN CADA FASE DEL MUNDIAL 2026?

Los premios aumentarán conforme las selecciones avancen de ronda:

Superar la fase de grupos : 11 millones de dólares

: Clasificar a octavos de final : 15 millones de dólares

: 15 millones de dólares Llegar a cuartos de final : 19 millones de dólares

: 19 millones de dólares Cuarto lugar: 27 millones de dólares

Tercer lugar: 29 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones de dólares

Campeón del Mundial: 50 millones de dólares

Con estos montos, la FIFA busca reconocer el esfuerzo deportivo y logístico de las selecciones, al mismo tiempo que consolida al Mundial 2026 como el torneo más ambicioso en la historia del futbol, tanto por su formato como por los recursos económicos que estarán en juego.