Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026; CBPC lo confirma de manera oficial

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó oficialmente a Guadalajara como sede emergente de la Serie del Caribe 2026, convirtiendo a México en el primer país en albergar el torneo durante tres años consecutivos.

La designación se dio tras una serie de reuniones entre los países miembros de la CBPC, donde se analizaron factores logísticos, operativos y de certidumbre, especialmente ante la incertidumbre sobre la participación de Venezuela y la necesidad de garantizar el desarrollo del evento bajo estándares internacionales.

La mayor fiesta del béisbol en nuestra región vuelve a la tierra de los Charros, la música y el color



¡Guadalajara: sede de la #SerieDelCaribe2026!



Nos vemos en febrero para una fiesta caribeña con sabor tapatío

CIUDAD CON EXPERIENCIA ORGANIZATIVA

Guadalajara no llega como una sede improvisada. La capital jalisciense ya albergó la Serie del Caribe en 2018, edición que registró una alta asistencia y una operación ampliamente reconocida por la propia Confederación.

A esto se suma su experiencia como anfitriona de eventos internacionales de primer nivel, como el Clásico Mundial de Beisbol 2017 y el torneo Premier 12 en 2019 y 2024, consolidando su perfil como una sede confiable para competencias de gran escala.

La confirmación de Guadalajara para 2026 coloca a México en un escenario histórico dentro de la Serie del Caribe. Mexicali fue sede en 2025, Guadalajara recibirá la edición 2026 y Hermosillo está programada para 2027, marcando la primera ocasión en que el certamen se celebra tres años consecutivos en un mismo país.

"México y Jalisco tienen músculo suficiente para albergar la Serie del Caribe y estoy seguro que será un gran evento" Salvador Escobar, presidente de la Liga Arco

OTRAS SERIES DEL CARIBE CONSECUTIVAS

Antes de este ciclo, la Serie del Caribe solo había repetido sede por dos años consecutivos en contadas ocasiones: Caracas (1955-1956), Miami (1990-1991), Hermosillo y Mazatlán (1992-1993), así como Culiacán y Guadalajara (2017-2018), siendo esta última la secuencia más reciente.

La CBPC destacó la experiencia acumulada de las sedes mexicanas, la infraestructura disponible y la capacidad de respuesta inmediata ante posibles ajustes en calendario y conformación de equipos como elementos clave para esta decisión.

Además del impacto deportivo, la Serie del Caribe 2026 generará un impulso económico significativo para Guadalajara, con un aumento previsto en turismo, ocupación hotelera y actividad comercial, así como una mayor proyección internacional para la ciudad.

Con la sede confirmada, la Confederación trabajará en la definición de los equipos participantes, el formato y el calendario oficial, con Guadalajara lista para volver a posicionarse como uno de los principales escenarios del beisbol caribeño.