  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026; CBPC lo confirma de manera oficial

México se convierte en el primer país en albergar el torneo durante tres años seguidos; en 2027 se llevará a cabo en Hermosillo

Dic. 18, 2025
En 2025 el evento se llevó a cabo en Mexicali.
En 2025 el evento se llevó a cabo en Mexicali.

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó oficialmente a Guadalajara como sede emergente de la Serie del Caribe 2026, convirtiendo a México en el primer país en albergar el torneo durante tres años consecutivos.

La designación se dio tras una serie de reuniones entre los países miembros de la CBPC, donde se analizaron factores logísticos, operativos y de certidumbre, especialmente ante la incertidumbre sobre la participación de Venezuela y la necesidad de garantizar el desarrollo del evento bajo estándares internacionales.

CIUDAD CON EXPERIENCIA ORGANIZATIVA

Guadalajara no llega como una sede improvisada. La capital jalisciense ya albergó la Serie del Caribe en 2018, edición que registró una alta asistencia y una operación ampliamente reconocida por la propia Confederación.

A esto se suma su experiencia como anfitriona de eventos internacionales de primer nivel, como el Clásico Mundial de Beisbol 2017 y el torneo Premier 12 en 2019 y 2024, consolidando su perfil como una sede confiable para competencias de gran escala.

La confirmación de Guadalajara para 2026 coloca a México en un escenario histórico dentro de la Serie del Caribe. Mexicali fue sede en 2025, Guadalajara recibirá la edición 2026 y Hermosillo está programada para 2027, marcando la primera ocasión en que el certamen se celebra tres años consecutivos en un mismo país.

OTRAS SERIES DEL CARIBE CONSECUTIVAS

Antes de este ciclo, la Serie del Caribe solo había repetido sede por dos años consecutivos en contadas ocasiones: Caracas (1955-1956), Miami (1990-1991), Hermosillo y Mazatlán (1992-1993), así como Culiacán y Guadalajara (2017-2018), siendo esta última la secuencia más reciente.

La CBPC destacó la experiencia acumulada de las sedes mexicanas, la infraestructura disponible y la capacidad de respuesta inmediata ante posibles ajustes en calendario y conformación de equipos como elementos clave para esta decisión.

Además del impacto deportivo, la Serie del Caribe 2026 generará un impulso económico significativo para Guadalajara, con un aumento previsto en turismo, ocupación hotelera y actividad comercial, así como una mayor proyección internacional para la ciudad.

Con la sede confirmada, la Confederación trabajará en la definición de los equipos participantes, el formato y el calendario oficial, con Guadalajara lista para volver a posicionarse como uno de los principales escenarios del beisbol caribeño.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Yaquis consigue la serie al vencer a Águilas 4-3
Deportes

Yaquis consigue la serie al vencer a Águilas 4-3

Diciembre 17, 2025

De nuevo, el dramatismo se vivió en el Nido de los Águilas, donde Efraín Contreras consiguió su salvamento número 13 de la temporada

Mazatlán podría ser sede de la Serie del Caribe 2026; asegura Estrella Palacios que el puerto está listo
Deportes

Mazatlán podría ser sede de la Serie del Caribe 2026; asegura Estrella Palacios que el puerto está listo

Diciembre 17, 2025

Ante la incertidumbre generada por la situación extradeportiva que enfrenta Venezuela, Mazatlán figura entre las ciudades con mayores posibilidades

Tragedia en el futbol ecuatoriano: asesinan a Mario Pineida, capitán del Barcelona SC
Deportes

Tragedia en el futbol ecuatoriano: asesinan a Mario Pineida, capitán del Barcelona SC

Diciembre 17, 2025

El jugador y su esposa perdieron la vida a consecuencia del ataque, mientras que su madre resultó herida y fue trasladada a un centro de salud