  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Vence a Yaquis 3-0; este viernes llegan los Jaguares de Nayarit al Estadio Yaquis

Vence a Yaquis 3-0; este viernes llegan los Jaguares de Nayarit al Estadio Yaquis

Dic. 18, 2025
Vence a Yaquis 3-0; este viernes llegan los Jaguares de Nayarit al Estadio Yaquis

Los Yaquis de Obregón no pudieron completar la barrida en el Nido de los Águilas y cayeron en el tercer juego de la serie por pizarra de 3-0 ante los Águilas de Mexicali, quienes rescataron así el llamado juego del honor ante su afición.

A pesar del descalabro, la tribu regresa a casa con saldo positivo tras adjudicarse la serie en la fronteriza ciudad de Mexicali, Baja California, mostrando solidez tanto en el pitcheo como en su accionar colectivo durante los dos primeros encuentros.

El duelo estuvo marcado por un intenso choque de lanzadores entre Fernando Sánchez, por parte de los Yaquis, y el ex Grandes Ligas Valente Bellozo, quien abrió por Mexicali. Ambos serpentineros mantuvieron el juego sin anotaciones durante varios episodios, manteniendo en suspenso tanto al público presente en el estadio como a los aficionados que siguieron la transmisión por radio y televisión.

Fue hasta la parte baja de la sexta entrada cuando los Águilas lograron romper el cero, fabricando dos carreras que fueron cargadas a la cuenta de Fernando Sánchez. Una anotación más llegó en la séptima entrada, suficiente para sellar la victoria de los locales, quienes aprovecharon mejor sus oportunidades ofensivas.

Por Mexicali, Valente Bellozo tuvo una sólida salida de cinco entradas completas, en las que permitió solo dos imparables, no otorgó bases por bolas y ponchó a cinco bateadores. Aunque salió sin decisión, fue relevado eficazmente por cuatro lanzadores más, destacando Kurt Heyer, quien se apuntó el triunfo, mientras que Jake Sánchez se encargó de cerrar la puerta para adjudicarse el salvamento.

Por los Yaquis, Fernando Sánchez cargó con la derrota tras trabajar cinco entradas y dos tercios, aceptando ocho imparables, otorgando una base por bolas y recetando un ponche. Fue auxiliado por cuatro relevistas que lograron contener el daño.

Este viernes, los Yaquis de Obregón regresan a casa para iniciar una serie de cuentas pendientes ante los Jaguares de Nayarit, equipo que los barrió previamente en el Estadio Yaquis. El encuentro está programado para iniciar a las 7:10 de la noche, con Odrisamer Despaigne anunciado como el pitcher probable por la tribu.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Ángel Sepúlveda regresa a Chivas: refuerzo ofensivo para el Clausura 2026
Deportes

Ángel Sepúlveda regresa a Chivas: refuerzo ofensivo para el Clausura 2026

Diciembre 18, 2025

El atacante regresa con mayor experiencia y con la intención de asumir un rol protagónico bajo el mando de Gabriel Milito

Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026; CBPC lo confirma de manera oficial
Deportes

Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026; CBPC lo confirma de manera oficial

Diciembre 18, 2025

México se convierte en el primer país en albergar el torneo durante tres años seguidos; en 2027 se llevará a cabo en Hermosillo

Yaquis consigue la serie al vencer a Águilas 4-3
Deportes

Yaquis consigue la serie al vencer a Águilas 4-3

Diciembre 17, 2025

De nuevo, el dramatismo se vivió en el Nido de los Águilas, donde Efraín Contreras consiguió su salvamento número 13 de la temporada