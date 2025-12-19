Isaac Brizuela se despide de Chivas: el "Conejo" no será renovará contrato

Las Chivas del Guadalajara dirán adiós a uno de sus jugadores más emblemáticos de la última era. Isaac "Conejo" Brizuela no continuará en el club a partir de 2025, luego de que la directiva decidiera no renovarle el contrato, poniendo fin a una etapa histórica de más de 10 años vistiendo la camiseta rojiblanca.

Brizuela llegó a Chivas en diciembre de 2014 y, tras 11 años en la institución, se marcha con una trayectoria llena de recuerdos, entrega y títulos. Su contrato concluye en diciembre de 2025 y, aunque la decisión de no renovarlo ya fue comunicada, existe una relación cordial entre ambas partes.

De acuerdo con fuentes cercanas al club, la directiva le brindará apoyo y facilidades para que encuentre un nuevo equipo.

EL ÚLTIMO FUTBOLISTA ACTIVO DEL EQUIPO QUE CONSIGUIÓ EL TÍTULO EN 2017

A sus 35 años, el volante considera que aún tiene condiciones para seguir compitiendo, ya sea en la Liga MX o incluso en el extranjero. Además, no se descarta que, una vez retirado, pueda regresar a Chivas en un rol directivo, gracias al vínculo y respeto que dejó dentro de la institución.

Con la salida del "Conejo", el Rebaño Sagrado se queda sin el último futbolista activo que formó parte del histórico título de Liga MX en 2017 bajo el mando de Matías Almeyda. Brizuela fue el último representante de aquella generación campeona.

SUS NÚMEROS CON EL REBAÑO SAGRADO

En números, Isaac Brizuela deja un legado sólido: cerca de 340 partidos disputados, 25 goles y más de 22 mil 800 minutos en cancha, además de cinco títulos oficiales con Chivas: una Liga MX (2017), dos Copas MX (2015 y 2017), una Súper Copa (2016) y una Concachampions (2018).

Aunque su participación se redujo en el Apertura 2025, su nombre queda grabado en la historia rojiblanca. Ahora, el "Conejo" buscará una nueva aventura, mientras Chivas continúa con el proceso de rejuvenecer su plantel.