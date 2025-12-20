¿Cuánto dinero ganó Jake Paul tras su derrota ante Anthony Joshua?

La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua no solo fue noticia por el inesperado desenlace en el ring, sino también por las cifras que rondan alrededor de la bolsa del combate. En un enfrentamiento llevado a cabo en el Kayesa Center de Miami,

Joshua logró imponerse por nocaut en el sexto asalto, dejando a Paul con su segunda derrota profesional y con una doble fractura de mandíbula. Sin embargo, lo que más sorprendió a los fanáticos no fue solo el resultado, sino el dinero que se manejó durante el evento.

ESTO GANARON AMBOS PELEADORES

Según reportes extraoficiales de The Daily Mail, la bolsa total de la pelea alcanzó una impresionante cifra de 184 millones de dólares, lo que implica que tanto Joshua como Paul habrían recibido 92 millones de dólares cada uno. De confirmarse esta cantidad, se trataría de una de las más altas en la historia reciente del boxeo.

Sin embargo, Jake Paul en sus redes sociales afirmó que el monto real era mucho mayor, alcanzando la asombrosa cifra de 267 millones de dólares.

Esta versión fue puesta en duda por Joshua, quien en días previos al combate había negado que esta pelea representara la mayor ganancia de su carrera. En una entrevista, el británico negó que superara los 52 millones de dólares que había recibido por su enfrentamiento contra Francis Ngannou, lo que dejó entrever una discrepancia con las cifras difundidas por Paul.

CIFRAS EXAGERADAS PARA EL DEPORTE

Para poner en perspectiva el impacto económico de este evento, es importante recordar que en su pelea contra Mike Tyson, Jake Paul obtuvo 40 millones de dólares, mientras que Tyson se llevó 20 millones. Si las cifras no confirmadas de la pelea contra Joshua son ciertas, los ingresos de Paul habrían duplicado ampliamente lo que recibió en ese entonces.

Este enfrentamiento no solo subraya la magnitud de la pelea en términos deportivos, sino también la creciente capacidad de los combates de celebridades en el mundo del boxeo para generar cifras millonarias.