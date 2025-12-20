Yaquis vuelve a caer ante Jaguares, ahora 7-1

Luis Carlos Rivera dio cátedra de cómo manejar con el librito, al hacer lo necesario para empujar a su escuadra a derrotar por segunda noche consecutiva a los Yaquis de Obregón, ahora por marcador de 7-1.

El equipo nayarita le aplicó la quinta derrota en igual número de enfrentamientos en la presente temporada a los locales, situación que no tiene nada contenta a la afición, que salió bastante molesta del estadio Yaquis tras la tibia actuación del equipo de casa.

Jaguares de Nayarit pisó la registradora primero con una carrera en la parte alta de la segunda entrada y sumó su segunda rayita en la parte alta de la cuarta, para colocar la pizarra 2-0.

Yaquis respondió y se quitó la blanqueada en la parte baja de la quinta entrada con una anotación, acercándose 2-1 en el marcador.

Sin embargo, Obregón sufrió y recibió una "sopa de su propio chocolate" al ser víctima de una cátedra de manejo con el librito, ya que Jaguares, a base de toques de bola y jugadas de bateo y corrido, además de un squeeze play, puso tierra de por medio en la parte alta de la sexta entrada con un rally de cuatro carreras, ampliando la ventaja a 6-1. Todavía en la séptima alta sumaron una más para dejar cifras definitivas de 7-1.

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Obregón abrió y cargó con la derrota el recién llegado Elián Leyva, quien lanzó tres entradas y un tercio, permitió seis imparables y dos carreras, otorgó tres bases por bolas y no ponchó a ningún rival. Fue auxiliado por cinco lanzadores más.

Por Jaguares de Nayarit abrió y se acreditó la victoria Jeremy Rhoades, con labor de cinco entradas y un tercio, en las que aceptó seis imparables, una carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a tres contrarios. Fue relevado por tres lanzadores más.

POR EL DE LA HONRA

Este domingo, Yaquis buscará el juego del honor enviando a la loma a Felipe González, mientras que por Jaguares el abridor será Tyler Jandron.

El partido dará inicio en punto de las 5:00 de la tarde.