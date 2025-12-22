Yaquis despierta con paliza ante Algodoneros

Yaquis de Obregón, que llegó herido tras la barrida que le propinaron los Jaguares de Nayarit en su propia casa, tuvo una reacción contundente al visitar el Kuroda Park para enfrentar a los Algodoneros de Guasave. En un lunes atípico para la liga, la ofensiva de la tribu despertó de manera feroz, luego de que apenas había anotado un par de carreras en los últimos cuatro juegos.

En esta ocasión, los bates de los representantes de la antigua Cajeme estuvieron encendidos y conectaron 14 imparables, suficientes para fabricar 13 carreras y firmar una victoria escandalosa.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Obregón abrió el marcador en la parte alta de la segunda entrada al pisar la registradora en una ocasión. Posteriormente, sumó cuatro carreras más en la parte alta de la tercera entrada para despegarse en la pizarra. Guasave se quitó la blanqueada con cuadrangular de Leo Heras en la parte baja de la cuarta entrada, colocando el marcador 5-1.

Sin embargo, Obregón respondió de inmediato y anotó una más en la parte alta del cuarto episodio para aumentar la ventaja a 6-1. En la sexta entrada, los dirigidos por Gabe Álvarez ampliaron la diferencia con un rally de cuatro carreras para colocar la pizarra 10-1.

La ofensiva yaqui no se conformó y sumó tres carreras más en la parte alta de la séptima entrada para poner el marcador 13-1. Algodoneros respondió con una carrera en la parte baja del mismo episodio, Obregón anota una en la parte alta del octavo episodio y una más en la novena alta para dejar cifras definitivas de 15-2.

A la ofensiva destacaron por Yaquis Allen Córdoba, quien cerró el encuentro con dos imparables, dos carreras anotadas y una producida. Víctor Mendoza aportó dos imparables, tres carreras producidas y una anotada.

LANZADORES DEL JUEGO

Por Obregón abrió el cubano Luis Romero, quien trabajó cuatro entradas completas, permitió dos hits y una carrera, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro rivales. Fue auxiliado por cuatro lanzadores más, entre ellos Giovanny Vargas el relevista que se acreditó la victoria.

Por Guasave, el abridor y pitcher derrotado fue Jacob Nix, con labor de tres entradas completas, en las que permitió seis imparables y cinco carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a dos enemigos. Fue relevado por cinco lanzadores más.

Este martes continúa la serie con doble jornada, que arrancará en punto de las 5:00 de la tarde. En el primer juego por Obregón lanzará Orlando Lara, mientras que por Guasave lo hará Domingo Acevedo. Al concluir el primer encuentro, la tribu enviará a la loma a Fernando Sánchez para enfrentar a Ian Medina.