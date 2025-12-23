Yaquis y Algodoneros dividen y la serie es para Obregón

}}}Par de encuentros se disputaron en el Kuroda Park de Guasave, Sinaloa, donde las escuadras de Yaquis de Obregón y Algodoneros de Guasave repartieron triunfos. En el primer juego de la doble jornada, Algodoneros se quedó con la victoria por pizarra de 5-2, mientras que en el segundo compromiso el equipo de Obregón, guiado por la serpentina de Fernando Sánchez, consiguió el triunfo 3-0.

Con este resultado, los Yaquis se traen la serie a casa.

YAQUIS CAE EN EL PRIMERO DE LA DOBLE JORNADA

En el primer partido de la jornada de este martes, Yaquis de Obregón cayó ante Algodoneros de Guasave, con lo que la serie se empató a un juego por bando.

Obregón pisó la registradora en par de ocasiones en la primera entrada; sin embargo, Guasave no se quedó atrás y rápidamente, en el cierre del mismo episodio, respondió con dos anotaciones para empatar el juego. En la parte baja de la tercera entrada, Algodoneros sumaron un par de carreras más y se despegaron en la pizarra 4-1. La última carrera del encuentro llegó en la parte baja de la quinta entrada.

Carlos Velázquez fue quien se quedó con la victoria, Orlando Lara cargó con el descalabro y Manuel Castro se adjudicó el salvamento.

OBREGÓN RESPONDE Y ASEGURA LA SERIE

En el segundo juego, Obregón anotó su primera carrera en la parte alta de la segunda entrada para tomar ventaja de 1-0. Así transcurrieron cinco entradas, con Fernando Sánchez lanzando sin hit ni carrera, hasta que en la parte baja de la sexta Tito Polo conectó imparable para romper el excelente trabajo del joven nativo de Ciudad Obregón.

En la parte alta de la séptima entrada, Víctor Mendoza se encontró en circulación a Roberto Valenzuela y con panorámico cuadrangular por todo el jardín derecho puso cifras definitivas de 3-1, dándole la victoria a los Yaquis y asegurando la serie.

Por Obregón, Fernando Sánchez abrió y ganó con labor de cinco entradas completas, sin permitir hit ni carrera; fue auxiliado por dos lanzadores más, entre ellos Efraín Contreras, quien se adjudicó el salvamento.

Por Guasave, abrió y perdió Ian Media, quien aceptó una carrera.

Este miércoles habrá descanso general en la liga por Nochebuena y las acciones se reanudarán el próximo jueves 25 de diciembre.