¿Qué es General Atlantic? El grupo que adquirió una parte de Club América

El Club América está por iniciar una nueva etapa en su historia tras anunciar una alianza estratégica con General Atlantic , uno de los fondos de inversión más importantes a nivel mundial.

Aunque la gestión del equipo continuará bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga, esta asociación marca un punto de inflexión para las Águilas en términos financieros, comerciales y de proyección internacional.

La incorporación de General Atlantic representa mucho más que una inyección de capital. El fondo aportará experiencia global, visión de largo plazo y asesoría estratégica, elementos clave para fortalecer al América dentro y fuera de la cancha, en un entorno deportivo cada vez más competitivo y profesionalizado.

LA HISTORIA DE GENERAL ATLANTIC

Fundada en 1980 y con sede en Nueva York, General Atlantic es una firma global de inversión reconocida por su enfoque en el crecimiento sostenible. Fue creada por el filántropo Chuck Feeney, bajo la filosofía de generar impacto positivo y mejorar la condición humana a través del desarrollo empresarial.

Con más de 45 años de trayectoria, la firma ha respaldado a más de 830 empresas en distintas regiones del mundo, apostando por organizaciones con alto potencial de expansión y modelos de negocio innovadores. Actualmente administra alrededor de 118 mil millones de dólares en activos y cuenta con más de 900 profesionales en 20 países.

PRESENCIA EN MÉXICO Y EMPRESAS RESPALDADAS

Desde la apertura de su oficina en la Ciudad de México en 2015, General Atlantic ha invertido más de 3 mil millones de dólares en 14 compañías mexicanas, consolidándose como un actor relevante en el mercado nacional.

Entre las marcas globales que han recibido capital del fondo destacan Airbnb, Uber, Mercado Libre, Slack, Shein, Despegar y Santander, entre otras.

LIDERAZGO Y VISIÓN GENERAL

La firma es encabezada por William E. Ford, presidente y CEO, figura clave en su consolidación como potencia financiera. En América Latina, el liderazgo recae en Martín Escobari, copresidente y responsable de la estrategia regional de crecimiento.

La alianza con el América también contempla el apoyo de Kraft Analytics Group, ligada al grupo propietario de los New England Patriots de la NFL, lo que refuerza el enfoque en gestión deportiva, análisis de datos y desarrollo de marca.

Con ello, el club busca consolidarse como una institución líder no solo en México, sino a nivel internacional.