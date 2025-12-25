Yaquis de Obregón vence a Venados de Mazatlán en el primero de la serie

La falta de control en el pitcheo terminó marcando la diferencia. Venados de Mazatlán dejó escapar el primer juego de la penúltima serie de la temporada regular 2025-2026 y cayó 4-3 ante Yaquis de Ciudad Obregón, en un duelo cerrado disputado en el estadio Yaquis.

EL BATAZO DECISIVO LLEGÓ EN LA SÉPTIMA ENTRADA

Con el marcador empatado 3-3, Víctor Márquez conectó un imparable productor en la séptima entrada que permitió a Antonis Macías anotar la carrera de la ventaja. Ese sencillo fue suficiente para que la Tribu se quedara con el triunfo en un juego de constantes ajustes desde el montículo.

Venados intentó reaccionar en el cierre del encuentro. Fabricio Macías abrió la novena con hit ante el cerrador Efraín Contreras, pero la ofensiva se apagó rápidamente tras el ponche de Andrés Álvarez y una doble matanza que puso fin a la amenaza.

DUELO DE PITCHEO EN LOS PRIMEROS EPISODIOS

El encuentro inició con un interesante enfrentamiento entre abridores derechos: Octavio Acosta por Venados y el cubano Elian Leyva por Yaquis. Ambos lograron contener a las ofensivas durante los primeros innings, hasta que Obregón rompió el cero.

En la cuarta entrada, los locales armaron un ataque de tres carreras ante Acosta. Sebastián Elizalde y Roberto Valenzuela abrieron con imparables, Víctor Mendoza impulsó la primera con elevado de sacrificio, Alfredo Hurtado produjo otra con sencillo y Kevin Villavicencio cerró el rally con un squeeze play.

VENADOS RESPONDE Y EMPATA EL JUEGO

Los rojos acortaron distancias en la quinta entrada con dos carreras. Christopher Escárrega abrió con base por bolas, Fabricio Macías lo movió con doble y, tras llenar las bases, Andrés Álvarez produjo una carrera en jugada de doble play. Más tarde, Miles Simington conectó sencillo productor para acercar a Mazatlán.

El empate llegó en la sexta. Ramiro Peña elevó al jardín central y Juan Mora aprovechó para anotar desde tercera ante el relevo de Jesús Chávez, colocando el 3-3 en la pizarra y devolviendo la esperanza a Venados.

DECISIONES DESDE EL BULLPEN

Cristian Alvarado se apuntó la victoria tras lanzar 1.1 entradas, mientras que Efraín Contreras logró su rescate número 15 con una novena entrada en la que permitió un hit y ponchó a un rival. La derrota fue para Demetrio Gutiérrez, quien toleró la carrera decisiva en labor de relevo.

Octavio Acosta dejó el juego tras 5.1 entradas, en las que permitió siete hits y tres carreras, mientras que Elian Leyva salió sin decisión tras recibir respuesta ofensiva en la quinta.

LO QUE SIGUE EN LA SERIE

Para el segundo juego, Venados enviará al zurdo Édgar Torres, quien buscará su primera victoria de la campaña. Por Yaquis, el encargado de abrir será el cubano Odrisamer Despaigne, uno de los brazos más sólidos de la rotación sonorense.

Mazatlán intentará emparejar la serie y mantenerse en la pelea en esta recta final de la temporada regular.