Cristiano Ronaldo marca doblete con Al Nassr y se acerca a los 1000 goles

Cristiano Ronaldo volvió a ser figura con un doblete en la victoria de Al Nassr por 3-0 frente a Al Okhdood, resultado que mantiene al equipo con paso perfecto en la temporada de la Saudi Pro League, con diez triunfos en diez partidos.

El astro portugués fue clave en un nuevo triunfo de su equipo y continúa acercándose a uno de los grandes objetivos de su carrera: alcanzar los 1000 goles oficiales. A las puertas de cumplir 41 años, CR7 ya acumula 956 anotaciones, quedando a solo 44 de una marca histórica que ningún futbolista ha logrado.

ASÍ FUE EL DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo abrió el marcador al minuto 31, cuando aprovechó un centro de Abdulelah Al Amri para definir con el arco descubierto desde corta distancia. Antes del descanso, en tiempo añadido, volvió a aparecer tras recibir un pase del croata Marcelo Brozovic y definir de tacón para vencer nuevamente al portero brasileño Samuel Portugal.

En la segunda parte, el portugués estuvo cerca de ampliar su cuenta, pero un tercer gol fue anulado por decisión arbitral. Ya en el tiempo de compensación, Joao Félix selló el 3-0 definitivo, completando una noche perfecta para Al Nassr.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el portugués se mantiene como líder del campeonato, con cuatro puntos de ventaja sobre Al Hilal y cinco sobre Al Taawon.

Cristiano Ronaldo scoring is the only thing consistent in football. pic.twitter.com/EiSoVf9vdN — amuu Jr (@Bernabeubl00d) December 27, 2025

¿CUÁNDO PODRÍA ALCANZAR LOS MIL GOLES?

Cristiano Ronaldo suma 40 goles en lo que va de 2025 y se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar esa cifra en 14 años naturales distintos. En la Liga de Arabia Saudita registra 12 tantos en 10 partidos, consolidándose como el máximo goleador del torneo.

CR7 tendrá una nueva oportunidad de seguir ampliando sus récords cuando Al Nassr cierre el año el próximo martes 30 de diciembre, en su visita a Al Ettifaq.