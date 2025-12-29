  • 24° C
Deportes

Ángel Sepúlveda ya sumó minutos con Chivas

El delantero mexicano hizo dos asistencias en su primer juego con el Rebaño Sagrado

Dic. 29, 2025
Gran inicio de pretemporada para el rebaño.
Inició la actividad de pretemporada para los rojiblancos, donde el día de ayer Chivas jugó su primer partido amistoso de cara al Clausura 2026 ante Irapuato, el cual terminó 4-0 a favor del Rebaño Sagrado.

SEPÚLVEDA YA SE ESTRENA CON CHIVAS

El jugador proveniente de Cruz Azul fue titular en su partido ante Irapuato, donde desde el minuto 9, Ángel puso una asistencia al Piojo Alvarado, quien solo la empujó para marcar el primer gol del encuentro. Minutos después, el mismo Ángel cedió el balón a Ledezma para ampliar la ventaja del Guadalajara. Posteriormente, cayeron dos goles más, dejando el marcador final 4-0.

GRAN COMPETENCIA INTERNA EN CHIVAS

El Guadalajara cuenta actualmente con dos de los mejores delanteros mexicanos de la Liga MX, ya que Armando González acaba de ser campeón de goleo de la Apertura 2025, demostrando grandes cualidades que le valieron el llamado a la Selección Nacional. Por su parte, Sepúlveda viene de ser campeón goleador de la Copa de Campeones de la Concacaf. Además, entre las altas también llegó Ricardo Marín, jugador que tuvo un gran torneo con Puebla y volvió del préstamo para reportar con el Guadalajara y ser considerado por Gabriel Milito para el próximo torneo.

Increíble arranque de pretemporada, ya que, a pesar de jugar contra un equipo de la Liga de Expansión, Chivas demostró un gran nivel de juego y probó a varios canteranos, quienes mostraron estar listos para recibir su llamado al primer equipo.

Fernando Domínguez
