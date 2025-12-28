Yaquis quiso, pero no pudo ante Naranjeros

Sigue el dominio de Naranjeros de Hermosillo ante Yaquis de Ciudad Obregón. Los locales pasaron un susto en el noveno episodio, pero el batazo oportuno no llegó y Anthony Macías terminó ponchandose para el out 27, asegurando la victoria para Naranjeros por marcador de 6-5.

Yaquis tuvo oportunidad de darle la vuelta al marcador en tres ocasiones, pero el hit clave jamás apareció.

Naranjeros pisó la registradora primero en la segunda entrada con una carrera ante los lanzamientos del abridor Orlando Lara. En la parte baja del tercer episodio, Hermosillo volvió a anotar, ahora en par de ocasiones, para tomar ventaja de 3-0.

En la parte alta de la cuarta entrada, Obregón se quitó la blanqueada y anotó una carrera. Para la quinta alta, sumó una más y se acercó 3-2. Los Yaquis habían empatado el juego, pero en una jugada de apelación en primera base, Naranjeros anuló la carrera del empate y cayó el tercer out del inning.

Con la pizarra 3-2, en la quinta baja Hermosillo se puso nuevamente a dos de distancia con una carrera más y colocó el marcador 4-2. En la sexta alta, Obregón anotó una más para acercarse 4-3; sin embargo, la ofensiva de Hermosillo respondió con dos carreras adicionales y amplió la ventaja a 6-3.

Así se mantuvo el marcador hasta la parte alta de la novena entrada, donde Obregón intentó reaccionar y anotó dos carreras para cerrar el juego 6-5. Finalmente, Anthony Macías se ponchó con corredor en primera base y ahí terminó la rebelión yaqui, cediendo el primer juego de la serie en el Estadio Fernando Valenzuela.

Por Hermosillo, abrió y ganó Touki Toussaint con labor de seis entradas completas, permitió ocho imparables, tres carreras, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cuatro rivales. Fue auxiliado por tres lanzadores más, entre ellos Alan Rangel, quien se quedó con el salvamento.

Por Yaquis, Orlando Lara cargó con la derrota tras lanzar cinco entradas completas, permitió siete hits, cuatro carreras, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a un rival. También fue auxiliado por tres relevistas.

Este lunes continúa la serie, con Obregón buscando empatar la contienda. Por los Yaquis abrirá Fernando Sánchez, mientras que por Hermosillo el abridor está por definirse.

El juego dará inicio a las 7:30 p.m.