Yaquis busca conseguir su victoria número 40 esta temporada

A falta de un juego para el término de la jornada regular de la Liga Mexicana del Pacífico, donde las competencias de esta temporada estuvieron al rojo vivo.

YAQUIS SIGUE CON EL RÉCORD DE MÁS VICTORIAS EN JORNADA REGULAR



Los Yaquis de Ciudad Obregón siguen siendo el único equipo en lograr esa hazaña, ya que en la temporada 2019-2020 la Tribu logró tener 44 victorias en jornada regular. Gracias a ello lograron quedar en los primeros lugares, pero desafortunadamente el título no se consiguió en ese torneo. Desde entonces, los Yaquis han tenido una gran temporada hasta esta, donde han conseguido 39 victorias al momento. Si le ganan a Naranjeros, sumarían su victoria número 40 y lograrían empatar a Hermosillo y a Nayarit.

TEMPORADA DEBUT DE ENSUEÑO DE NAYARIT



La nueva franquicia del Pacífico está viviendo un gran momento en su temporada debut, ya que "los Coras" han logrado 40 victorias en apenas su primera temporada en la LMP. Además, la afición de Nayarit ha respaldado de buena manera al equipo y ha sido factor en los buenos resultados de los Jaguares, poniéndolos como favoritos para llevarse el título de campeón.

El 1 de enero empieza la postemporada y ya están todos los cupos llenos para vivir grandes juegos en los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.