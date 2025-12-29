Yaquis apalea a Naranjeros y empata la serie

Yaquis de Obregón se sacudió la malaria y por fin pudo ganarle un juego contundente a los Naranjeros de Hermosillo, al vencerlos por pizarra de 7-1, guiados por una soberbia actuación desde la loma de los disparos del joven obregonense Fernando Sánchez y una ofensiva inspirada que respondió de principio a fin, ya que todos los jugadores que alinearon conectaron al menos un imparable.

Víctor Mendoza destacó con un doblete con la casa llena para remolcar tres carreras y convertirse en el bat más productivo de la noche.

Otro que brilló fue José Alonso Gaitán, quien conectó su imparable número 200 en la Liga Mexicana del Pacífico, mismo que fue un cuadrangular en la parte alta de la quinta entrada.

??Cayó el Hit #??2??0??0?? en invierno para el patrullero Alonso Gaitán y llegó en forma de Cuadrangular?? #PuroYaquispic.twitter.com/Viv0jYnczI — Yaquis de Obregón (@yaquis_oficial) December 30, 2025

Obregón pisó la registradora por primera vez en la parte alta de la cuarta entrada, cuando Santiago Chávez encontró a Víctor Mendoza en circulación y lo envió al pentágono.

En la quinta entrada, José Alonso Gaitán pegó panorámico cuadrangular por todo el jardín izquierdo para conseguir su hit 200 en la LMP y ampliar la ventaja para Obregón 2-0.

En la sexta entrada, Santiago Chávez aumentó la diferencia a 3-0 con cuadrangular solitario. Hermosillo se quitó la blanqueada en la parte baja del mismo episodio.

La ofensiva de Obregón explotó en la parte alta de la séptima entrada, cuando Víctor Mendoza volvió a encontrarse con las bases llenas y conectó doblete para vaciar los cojines y aumentar la ventaja a 6-1.

Todavía en la novena entrada, Roberto Valenzuela se encontró en circulación a Sebastián Elizalde y, con doblete, lo mandó al pentágono para colocar cifras definitivas de 7-1.

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Obregón abrió y se llevó la victoria Fernando Sánchez, con labor de seis entradas completas, en las que aceptó dos imparables, permitió una carrera, no otorgó base por bolas y ponchó a un rival.

Lo relevaron tres lanzadores más, entre ellos Raffi Vizcaíno, quien ha enfrentado a cinco bateadores de Naranjeros y a todos los ha ponchado.

Por Naranjeros abrió y cargó con la derrota José Samayoa, quien trabajó cuatro entradas y un tercio, permitió cuatro imparables y dos carreras, no otorgó base por bolas y no ponchó a ningún contrario. Fue auxiliado por cinco lanzadores más.

Este martes se define la serie en partido que dará comienzo en punto de las 7:30 de la noche.