  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Polémica por "La Martona": supuestamente fue desalojada de su casa junto con su hija

Usuarios reportan que "La Martona" de Los Kakamas Show habría pasado la noche en un predio baldío, causando indignación y llamados de ayuda urgente

Ene. 06, 2026
El supuesto desalojo de La Martona ha causado preocupación entre sus seguidores.
El supuesto desalojo de La Martona ha causado preocupación entre sus seguidores.

Según información difundida en redes sociales, la situación de "La Martona" ha generado preocupación entre los internautas, luego de que circularan reportes indicando que la conocida figura de los Kakamas Show habría sido sacada de su domicilio junto a su hija, aparentemente por conflictos familiares.

Según los mensajes que se han compartido, madre e hija habrían pasado la noche en un terreno sin resguardo, lo que provocó una ola de solicitudes de apoyo para conseguirles al menos un lugar seguro donde puedan permanecer temporalmente.

Hasta el momento, los integrantes de Los Kakamas Show no han emitido una postura oficial sobre la situación, lo que ha generado críticas y debate entre seguidores del programa, quienes expresan su preocupación por el bienestar de "La Martona" y su hija.

Para quienes deseen ofrecer ayuda, se ha compartido el siguiente contacto de apoyo: WhatsApp 644 212 2295

¿QUIÉN ES "LA MARTONA"?

"La Martona" es una creadora de contenido muy popular en Ciudad Obregón por su carisma, sus bailes y su estilo divertido en redes sociales, sobre todo, por ser una mujer muy trabajadora. Forma parte del grupo Los Kakamas Show, junto a otros influencers como Ever Corona, y se ha ganado el cariño del público gracias a su personalidad auténtica y su buena vibra.

"La Martona" se dio a conocer durante las emisiones de "Que toda la Expo se entere", donde conquistó al público con su característico humor, sus bailes y su alegría.

 Sus videos son frecuentes en plataformas como TikTok e Instagram, donde cuenta con una amplia comunidad de seguidores.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
¿Hechas en la India? Esto es lo que realmente se sabe sobre las roscas de Reyes de Costco
Viral

¿Hechas en la India? Esto es lo que realmente se sabe sobre las roscas de Reyes de Costco

Enero 06, 2026

Un rumor viral surgió tras difundirse una imagen que aseguraba que las roscas de Reyes de Costco estaban hechas en la India

La pantalla de 85" UHD que Bodega Aurrera está rematando, ya puedes tener tu propio cine en casa
Viral

La pantalla de 85" UHD que Bodega Aurrera está rematando, ya puedes tener tu propio cine en casa

Enero 06, 2026

Una televisión de gran formato con resolución avanzada se ofrece a costo reducido, ideal para transformar la experiencia del hogar

Santoral de hoy, 6 de enero: ¿Qué se celebra en el Día de Reyes y la Epifanía del Señor?
Viral

Santoral de hoy, 6 de enero: ¿Qué se celebra en el Día de Reyes y la Epifanía del Señor?

Enero 06, 2026

Más allá de los regalos y las tradiciones, es un día espiritual que invita a reflexionar sobre la fe, la generosidad y la esperanza