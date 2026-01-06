Polémica por "La Martona": supuestamente fue desalojada de su casa junto con su hija

Según información difundida en redes sociales, la situación de "La Martona" ha generado preocupación entre los internautas, luego de que circularan reportes indicando que la conocida figura de los Kakamas Show habría sido sacada de su domicilio junto a su hija, aparentemente por conflictos familiares.

Según los mensajes que se han compartido, madre e hija habrían pasado la noche en un terreno sin resguardo, lo que provocó una ola de solicitudes de apoyo para conseguirles al menos un lugar seguro donde puedan permanecer temporalmente.

Hasta el momento, los integrantes de Los Kakamas Show no han emitido una postura oficial sobre la situación, lo que ha generado críticas y debate entre seguidores del programa, quienes expresan su preocupación por el bienestar de "La Martona" y su hija.

Para quienes deseen ofrecer ayuda, se ha compartido el siguiente contacto de apoyo: WhatsApp 644 212 2295

Según información difundida en redes sociales, la situación de "La Martona" ha generado preocupación entre los internautas, luego de que circularan reportes indicando que la conocida figura de los Kakamas Show habría sido sacada de su domicilio junto a su hija, aparentemente por conflictos familiares. Según los mensajes que se han compartido, madre e hija habrían pasado la noche en un terreno sin resguardo, lo que provocó una ola de solicitudes de apoyo para conseguirles al menos un lugar seguro donde puedan permanecer temporalmente. Hasta el momento, los integrantes del Kakamas Show no han emitido una postura oficial sobre la situación, lo que ha generado críticas y debate entre seguidores del programa, quienes expresan su preocupación por el bienestar de "La Martona" y su hija. Para quienes deseen ofrecer ayuda, se ha compartido el siguiente contacto de apoyo: WhatsApp 644 212 2295 ¿QUIÉN ES "LA MARTONA"? Marta Gutiérrez, conocida como "La Martona", es una creadora de contenido muy popular en Ciudad Obregón por su carisma, sus bailes y su estilo divertido en redes sociales, sobre todo, por ser una mujer muy trabajadora. Forma parte del grupo Kakamas Show, junto a otros influencers como Ever Corona, y se ha ganado el cariño del público gracias a su personalidad auténtica y su buena vibra. "La Martona" se dio a conocer durante las emisiones de "Que toda la Expo se entere", donde conquistó al público con su característico humor, sus bailes y su alegría. Sus videos son frecuentes en plataformas como TikTok e Instagram, donde cuenta con una amplia comunidad de seguidores.

¿QUIÉN ES "LA MARTONA"?

"La Martona" es una creadora de contenido muy popular en Ciudad Obregón por su carisma, sus bailes y su estilo divertido en redes sociales, sobre todo, por ser una mujer muy trabajadora. Forma parte del grupo Los Kakamas Show, junto a otros influencers como Ever Corona, y se ha ganado el cariño del público gracias a su personalidad auténtica y su buena vibra.

"La Martona" se dio a conocer durante las emisiones de "Que toda la Expo se entere", donde conquistó al público con su característico humor, sus bailes y su alegría.

Sus videos son frecuentes en plataformas como TikTok e Instagram, donde cuenta con una amplia comunidad de seguidores.