La pantalla de 85" UHD que Bodega Aurrera está rematando, ya puedes tener tu propio cine en casa

La tienda Bodega Aurrera sorprendió a los amantes de las promociones con un remate especial, una televisión Samsung de 85 pulgadas con resolución 4K UHD, diseñada para quienes quieren una experiencia tipo cine en casa sin gastar tanto. La pantalla, que originalmente se oferta en otros establecimientos a precios considerablemente altos, está disponible con un descuento de casi 10 mil pesos en la sucursal y tienda en línea de Aurrera.

Según la información disponible, se trata de la Samsung Crystal 4K UHD Smart TV, un modelo que destaca por ofrecer imágenes nítidas y colores vibrantes, además de conectividad inteligente para acceder a plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o Disney+. Tiene control de voz y varios puertos HDMI y USB para conectar dispositivos externos fácilmente.

FACILIDADES DE PAGO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Además del atractivo descuento, los compradores pueden aprovechar facilidades como meses sin intereses con ciertas tarjetas de crédito, lo que hace aún más accesible la adquisición de este equipo para entretenimiento familiar. El diseño es ultradelgado y moderno, ideal para salas de estar o espacios amplios donde se busque una experiencia visual envolvente.

La pantalla Samsung de 85 pulgadas, que en tiendas tradicionales puede rondar precios muy superiores, se oferta en Bodega Aurrera alrededor de 21,990 pesos, lo que representa un importante ahorro frente a valores de referencia más elevados en otros comercios del país.

Con este tipo de promociones, se ve cómo tiendas como Bodega Aurrera buscan atraer a compradores interesados en productos de tecnología de gran tamaño sin sacrificar calidad ni rendimiento para actividades de entretenimiento diario en el hogar.