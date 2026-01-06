  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Santoral de hoy, 6 de enero: ¿Qué se celebra en el Día de Reyes y la Epifanía del Señor?

Más allá de los regalos y las tradiciones, es un día espiritual que invita a reflexionar sobre la fe, la generosidad y la esperanza

Ene. 06, 2026
Este 6 de enero se recuerda la manifestación de Dios a la humanidad a través de la adoración de los Magos al Niño Jesús.
Este 6 de enero se recuerda la manifestación de Dios a la humanidad a través de la adoración de los Magos al Niño Jesús.

El 6 de enero ocupa un lugar especial dentro de la tradición cristiana y del calendario litúrgico católico. Esta fecha, popularmente llamada Día de Reyes, conmemora la Epifanía del Señor, un acontecimiento que simboliza la revelación de Jesucristo como salvador de toda la humanidad. Más allá de los regalos y las celebraciones culturales, se trata de una jornada profundamente espiritual que invita a reflexionar sobre la fe, la generosidad y la esperanza.

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR: SIGNIFICADO Y ORIGEN DE ESTA SOLEMNIDAD

La Epifanía del Señor es la celebración central del santoral del 6 de enero. Su nombre proviene del término griego epiphaneia, que significa "manifestación", y hace referencia al momento en que Jesús se da a conocer al mundo como Mesías. Este hecho está representado en el relato bíblico de la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, narrado en el Evangelio de Mateo.

Según la tradición cristiana, los sabios de Oriente fueron guiados por una estrella hasta Belén, donde ofrecieron oro, incienso y mirra, símbolos de la realeza, divinidad y humanidad de Cristo. Este episodio refuerza la idea de que la salvación no está reservada a un solo pueblo, sino destinada a todas las naciones.

Con el paso de los siglos, la Epifanía se consolidó como una de las festividades más antiguas del cristianismo. En la actualidad, la Iglesia Católica la celebra con misas solemnes, y en algunos países se traslada al domingo siguiente para permitir una mayor participación de los fieles.

LOS REYES MAGOS: FIGURAS UNIVERSALES DE BÚSQUEDA Y FE

Melchor, Gaspar y Baltasar son personajes centrales del Día de Reyes. Aunque no fueron canonizados formalmente como santos, su veneración está profundamente arraigada en la tradición cristiana. Sus nombres se popularizaron a partir de representaciones artísticas antiguas y simbolizan la diversidad de la humanidad que reconoce a Cristo.

Cada uno representa una etapa de la vida y un origen distinto, reforzando el mensaje universal de la Epifanía. Su travesía es interpretada como un ejemplo de búsqueda espiritual, entrega y reconocimiento de lo sagrado, valores que siguen vigentes en la actualidad.

TRADICIONES DEL DÍA DE REYES EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO

El Día de Reyes no solo se vive en los templos, sino también en los hogares. En países como España, México y gran parte de América Latina, es una de las fechas más esperadas del año, especialmente para los niños. La entrega de regalos simboliza las ofrendas de los Reyes Magos, mientras que en México destaca la tradicional Rosca de Reyes, un pan dulce que reúne a familias y amigos.

En Europa, también existen celebraciones gastronómicas y procesiones religiosas, mientras que en el Vaticano se realizan actos litúrgicos solemnes. Estas tradiciones refuerzan el sentido comunitario y recuerdan que el mensaje central del 6 de enero es compartir, creer y renovar la fe.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Reyes Magos: ¿Qué significan los regalos que llevaron a Jesús?
Viral

Reyes Magos: ¿Qué significan los regalos que llevaron a Jesús?

Enero 06, 2026

Esta fecha conmemora un episodio breve pero profundamente simbólico del nacimiento de Jesucristo, con significados históricos, teológicos y culturales

Este ejercicio podría estar afectando tu fertilidad y aún no lo sabes
Viral

Este ejercicio podría estar afectando tu fertilidad y aún no lo sabes

Enero 06, 2026

La actividad aeróbica moderada, combinada con entrenamiento de fuerza y con periodos adecuados de descanso, suele ser positiva

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 6 de enero: descubre lo que los astros tiene preparado para cada signo
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 6 de enero: descubre lo que los astros tiene preparado para cada signo

Enero 06, 2026

Las energías del universo se mueven fuerte y pueden impactar tu trabajo, el amor y el dinero, conoce las señales que se presentan y cómo aprovecharlas