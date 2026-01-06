Santoral de hoy, 6 de enero: ¿Qué se celebra en el Día de Reyes y la Epifanía del Señor?

El 6 de enero ocupa un lugar especial dentro de la tradición cristiana y del calendario litúrgico católico. Esta fecha, popularmente llamada Día de Reyes, conmemora la Epifanía del Señor, un acontecimiento que simboliza la revelación de Jesucristo como salvador de toda la humanidad. Más allá de los regalos y las celebraciones culturales, se trata de una jornada profundamente espiritual que invita a reflexionar sobre la fe, la generosidad y la esperanza.

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR: SIGNIFICADO Y ORIGEN DE ESTA SOLEMNIDAD

La Epifanía del Señor es la celebración central del santoral del 6 de enero. Su nombre proviene del término griego epiphaneia, que significa "manifestación", y hace referencia al momento en que Jesús se da a conocer al mundo como Mesías. Este hecho está representado en el relato bíblico de la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, narrado en el Evangelio de Mateo.

Según la tradición cristiana, los sabios de Oriente fueron guiados por una estrella hasta Belén, donde ofrecieron oro, incienso y mirra, símbolos de la realeza, divinidad y humanidad de Cristo. Este episodio refuerza la idea de que la salvación no está reservada a un solo pueblo, sino destinada a todas las naciones.

Con el paso de los siglos, la Epifanía se consolidó como una de las festividades más antiguas del cristianismo. En la actualidad, la Iglesia Católica la celebra con misas solemnes, y en algunos países se traslada al domingo siguiente para permitir una mayor participación de los fieles.

LOS REYES MAGOS: FIGURAS UNIVERSALES DE BÚSQUEDA Y FE

Melchor, Gaspar y Baltasar son personajes centrales del Día de Reyes. Aunque no fueron canonizados formalmente como santos, su veneración está profundamente arraigada en la tradición cristiana. Sus nombres se popularizaron a partir de representaciones artísticas antiguas y simbolizan la diversidad de la humanidad que reconoce a Cristo.

Cada uno representa una etapa de la vida y un origen distinto, reforzando el mensaje universal de la Epifanía. Su travesía es interpretada como un ejemplo de búsqueda espiritual, entrega y reconocimiento de lo sagrado, valores que siguen vigentes en la actualidad.

TRADICIONES DEL DÍA DE REYES EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO

El Día de Reyes no solo se vive en los templos, sino también en los hogares. En países como España, México y gran parte de América Latina, es una de las fechas más esperadas del año, especialmente para los niños. La entrega de regalos simboliza las ofrendas de los Reyes Magos, mientras que en México destaca la tradicional Rosca de Reyes, un pan dulce que reúne a familias y amigos.

En Europa, también existen celebraciones gastronómicas y procesiones religiosas, mientras que en el Vaticano se realizan actos litúrgicos solemnes. Estas tradiciones refuerzan el sentido comunitario y recuerdan que el mensaje central del 6 de enero es compartir, creer y renovar la fe.