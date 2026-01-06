Este ejercicio podría estar afectando tu fertilidad y aún no lo sabes

Hacer ejercicio suele asociarse con una vida más saludable, tanto física como mentalmente. Sin embargo, no todas las actividades físicas tienen el mismo impacto en el cuerpo y, en algunos casos, pueden influir de forma negativa en la fertilidad masculina. Todo depende del tipo de ejercicio, la intensidad con la que se practica y la frecuencia.

La actividad aeróbica moderada, combinada con entrenamiento de fuerza y con periodos adecuados de descanso, suele ser positiva. El problema aparece cuando las rutinas se vuelven excesivas, prolongadas o muy intensas, ya que pueden alterar procesos clave del organismo.

¿CÓMO INFLUYE EL EJERCICIO EN LA FERTILIDAD MASCULINA?

Especialistas señalan que el ejercicio regular ayuda a mantener un peso saludable, mejora la circulación y favorece el equilibrio hormonal, factores importantes para la salud reproductiva. No obstante, ciertos entrenamientos pueden generar efectos contrarios si implican presión constante en zonas sensibles, elevación de la temperatura corporal o sobreentrenamiento.

La clave no está en dejar de ejercitarse, sino en elegir bien qué tipo de actividad se realiza y cómo se integra a la rutina diaria.

EL CICLISMO, BAJO LA LUPA DE LOS ESPECIALISTAS

Entre los ejercicios que más atención han despertado en relación con la fertilidad masculina se encuentra el ciclismo. De acuerdo con expertos en reproducción, esta actividad puede representar un riesgo cuando se practica durante muchas horas a la semana o con alta intensidad.

La especialista en fertilidad Isabel Salas ha explicado que pasar más de cinco horas semanales sobre la bicicleta puede afectar la zona del periné, donde se concentran nervios y vasos sanguíneos que nutren los testículos. La presión constante en esta área puede generar alteraciones con el paso del tiempo.

¿POR QUÉ EL CICLISMO PUEDE AFECTAR LA SALUD REPRODUCTIVA?

Los médicos identifican dos factores principales que explican esta relación.

Presión en la zona genital

El asiento de la bicicleta ejerce presión directa sobre el periné, lo que puede comprimir nervios y vasos sanguíneos. Esta disminución del flujo sanguíneo hacia los testículos puede reflejarse en cambios en la cantidad y movilidad de los espermatozoides.

Aumento de la temperatura testicular

Para producir esperma de buena calidad, los testículos deben mantenerse ligeramente más fríos que el resto del cuerpo. El ciclismo prolongado favorece el aumento de temperatura en la zona genital debido al esfuerzo físico, la fricción y la poca ventilación, lo que puede interferir en la producción espermática.

¿ES NECESARIO DEJAR DE ANDAR EN BICICLETA?

Los especialistas coinciden en que no es necesario eliminar el ciclismo por completo, incluso si se practica de forma habitual. La recomendación es hacer ajustes, especialmente si se está buscando tener hijos o se tienen dudas sobre la fertilidad.

Algunas medidas para reducir riesgos incluyen:

Utilizar un asiento ergonómico o con canal central que reduzca la presión en el periné.



Usar ropa adecuada que minimice el roce y la acumulación de calor.



que minimice el roce y la acumulación de calor. Levantarse del asiento cada 10 a 15 minutos durante el recorrido.



Evitar sesiones demasiado largas o muy frecuentes.



Combinar el ciclismo con otras actividades como caminar, nadar o hacer entrenamiento de fuerza.

EL EQUILIBRIO, LA MEJOR ESTRATEGIA

El ejercicio sigue siendo un aliado de la salud, pero como en muchos aspectos de la vida, el exceso puede pasar factura. Escuchar al cuerpo, variar las rutinas y mantener un equilibrio puede marcar la diferencia no solo en el rendimiento físico, sino también en la salud reproductiva a largo plazo.