Este es el color de uñas que atraerá la buena suerte al iniciar 2026

El arranque de un nuevo año suele venir acompañado de pequeños cambios que funcionan como símbolos de renovación. Más allá de los propósitos tradicionales, gestos cotidianos como cambiar de look, estrenar ropa o elegir una nueva manicura se convierten en formas personales de marcar el inicio de un nuevo ciclo. En enero de 2026, esa búsqueda de equilibrio y buena energía también se refleja en las tendencias de belleza.

Para comenzar el 2026, la estética en uñas deja atrás lo estridente y apuesta por una propuesta más libre, sensorial y sofisticada.

COLOR DE UÑAS QUE ATRAERÁ BUENA SUERTE ESTE 2026

De acuerdo con las tendencias de belleza para enero de 2026, este tono se posiciona como el color de la suerte, el equilibrio y los nuevos comienzos. Su carácter minimalista y elegante lo convierte en una opción ideal para quienes buscan manifestar un año más ligero, consciente y lleno de oportunidades. Además, su apariencia suave y luminosa funciona como un "lienzo en blanco" para arrancar nuevos proyectos.

Especialistas en estética coinciden en que el rosa pastel reúne tres elementos clave para iniciar el año: simboliza la renovación, transmite equilibrio visual tras la intensidad de las celebraciones y aporta claridad para enfocar metas e intenciones. A ello se suma su carácter universal, ya que favorece a todos los tonos de piel y se adapta a cualquier forma o largo de uña.

Las formas más populares de llevar este color en enero van desde las uñas rosas pastel clásicas, cortas, de forma cuadrada y con acabado ultrabrillante, hasta versiones con efecto perlado o "glazed", que reflejan la luz de manera sutil y aportan un toque moderno. Otra opción atemporal es la manicura francesa reinventada, con bases blancas lechosas y puntas en tonos rosados suaves.

Más allá de la moda, la manicura se ha convertido en un pequeño ritual de manifestación. Elegir conscientemente el color, aplicar el esmalte con calma y visualizar aquello que se desea atraer, estabilidad, amor propio, crecimiento o nuevas oportunidades, transforma este gesto cotidiano en un acto de autocuidado.

Así, las uñas de la buena suerte para 2026 confirman que no es necesario recurrir a colores extremos para empezar el año con energía positiva.