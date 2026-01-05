Se filtra el precio de GTA 6: ¿costará los peligrosos 100 dólares?

Desde que Rockstar Games anunció una nueva entrega de la saga Grand Theft Auto, las novedades no han dejado de generar conversación entre los fanáticos. A los avances oficiales se sumaron dos retrasos en la fecha de lanzamiento, lo que ha incrementado la expectativa y la especulación en torno a GTA VI.

Inicialmente, la desarrolladora había confirmado que el videojuego llegaría en 2025. Sin embargo, el estreno fue pospuesto con el objetivo de mejorar la calidad final del producto. Más adelante, durante la presentación de los tráilers, se indicó que estaría disponible en mayo de 2026, aunque ahora la fecha prevista apunta al 19 de noviembre de 2026.

LA FILTRACIÓN QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA

En las últimas semanas comenzó a circular información sobre el posible precio de GTA VI. Aunque Rockstar Games no ha hecho un anuncio oficial, la filtración provino de fuentes cercanas a la comunidad gamer y medios especializados.

De acuerdo con el podcast Insider Gaming, el precio base del nuevo título rondaría los 90 dólares, una cifra que supera el costo habitual de los lanzamientos AAA y que ha generado debate entre los jugadores.

¿GTA VI COSTARÁ HASTA 100 DÓLARES O MÁS?

Además de la edición estándar, se prevé que Rockstar lance versiones premium con precios significativamente más altos. Estas ediciones especiales podrían costar entre 110 y hasta 330 dólares, dependiendo del contenido incluido.

Entre los extras se contemplan artículos digitales exclusivos, mercancía física oficial y beneficios adicionales para el modo en línea, una estrategia similar a la utilizada en entregas anteriores de la franquicia.

LANZAMIENTO POR ETAPAS Y PLATAFORMAS DISPONIBLES

Siguiendo el patrón de otros títulos de la saga, GTA VI llegaría primero a las consolas y posteriormente a otras plataformas. El videojuego estará disponible inicialmente para Xbox Series S, Xbox Series X y PlayStation 5.

Por ahora, no existe confirmación sobre su lanzamiento para Nintendo Switch 2, ni sobre la fecha exacta en la que podría llegar a computadoras.

VENTAS MILLONARIAS Y EL PESO DE UNA SAGA HISTÓRICA

Analistas de la industria estiman que Grand Theft Auto VI podría vender entre 30 y 40 millones de copias tras su lanzamiento, cifras que lo colocarían como uno de los videojuegos más exitosos de la historia reciente.

GTA es una de las sagas de acción y aventura más reconocidas a nivel mundial. Su nombre proviene de un término utilizado en Estados Unidos para referirse al robo de autos con agravantes, una temática que se refleja en la jugabilidad.

¿QUÉ OFRECE GTA VI A LOS JUGADORES?

En el universo de GTA, los jugadores pueden recorrer ciudades abiertas, conducir vehículos, cumplir misiones relacionadas con el crimen organizado y participar en robos, persecuciones y tiroteos, todo dentro de un entorno de mundo abierto que ha definido a la franquicia durante décadas.

Mientras Rockstar guarda silencio sobre el precio final, la filtración ha dejado una pregunta en el aire: ¿están los jugadores preparados para pagar hasta 100 dólares por GTA VI?