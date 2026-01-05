Estas son las bolsas de basura que NO conviene comprar en 2026, según Profeco

Las bolsas de basura son un artículo cotidiano que suele pasar desapercibido... hasta que falla. Un desgarre inoportuno, una fuga de líquidos o una ruptura al momento de sacar la basura pueden convertir una tarea simple en un problema de higiene nada agradable.

Con esto en mente, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó distintas marcas disponibles en México para determinar cuáles no ofrecen la resistencia mínima esperada.

De acuerdo con la Revista del Consumidor de enero de 2026, el estudio analizó 17 modelos de bolsas de basura comercializadas en el país.

Las pruebas incluyeron revisión de información comercial, acabados, sellado, dimensiones, espesor, resistencia al desgarre, resistencia a la ruptura y hermeticidad ante líquidos.

Aunque la mayoría cumplió con requisitos básicos de tamaño y composición, varias marcas quedaron por debajo del promedio en aspectos clave, lo que las coloca como opciones poco confiables.

BOLSAS DE BASURA QUE PRESENTARON FUGAS

Uno de los problemas más delicados detectados fue la hermeticidad insuficiente, especialmente riesgosa cuando se manejan residuos húmedos. Las marcas que presentaron fugas fueron:

Costalitos

Golden Hills

Quality Day

Bolsas con menor resistencia al desgarre

La resistencia al desgarre mide qué tan fácil se rompe una bolsa cuando aparece una pequeña fisura. En este rubro, el laboratorio identificó un desempeño inferior al promedio en:

Chedraui

Ke Precio

Virutex

Estas bolsas pueden "desfundarse" durante el traslado, incluso sin sobrecarga.

BOLSAS CON MENOR RESISTENCIA A LA RUPTURA

En cuanto a la resistencia a la ruptura —es decir, la fuerza máxima que soporta el material antes de romperse— las marcas con los resultados más bajos fueron:

Aurrera

Precíssimo

Plasti Bolsa

Protecto

Servi-Bolsa

Estas opciones ofrecen menor seguridad al manejar residuos pesados o voluminosos.

¿QUÉ RECOMIENDA PROFECO AL COMPRAR BOLSAS DE BASURA?

Para evitar gastar de más y reducir riesgos, Profeco sugiere:

Adquirir bolsas reciclables o con menor impacto ambiental. Elegir modelos con mayor resistencia al desgarre y a la ruptura. Revisar que el empaque esté bien cerrado y contenga información clara. Comprar el tamaño adecuado según el tipo y volumen de residuos.

Elegir correctamente no solo protege tu bolsillo, también mejora la higiene y seguridad en el manejo de desechos. Porque sí, una buena bolsa de basura importa... y mucho más de lo que parece.