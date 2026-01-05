Javier Alatorre reaparece sin bigote tras comparaciones en redes con Nicolás Maduro

La primera comparecencia judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos provocó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente en México, donde el periodista Javier Alatorre se convirtió en tendencia por su parecido físico con el exmandatario venezolano.

Las comparaciones no son nuevas, pero volvieron a tomar fuerza luego de que se difundieran imágenes del traslado de Maduro a un tribunal en Nueva York. Usuarios comenzaron a compartir memes y comentarios que resaltaban similitudes en sus rasgos, lo que desató una jornada de humor digital.

REDES SOCIALES REVIVEN BROMAS DE AÑOS

Plataformas como X, Facebook e Instagram se llenaron de publicaciones que retomaron la comparación entre el conductor de TV Azteca y el político venezolano. Algunos usuarios incluso bromearon con la supuesta "confusión" de identidades, insinuando que el detenido había sido el periodista mexicano.

Frases como "detuvieron a Javier Nicolás Alatorre Maduro" circularon con rapidez, acompañadas de imágenes editadas y montajes que reforzaron el chiste. El tema se posicionó entre las tendencias y generó miles de interacciones.

EL PARECIDO FÍSICO QUE ALIMENTA LOS MEMES

Usuarios han señalado principalmente tres factores que explican por qué la comparación sigue vigente: la similitud en las facciones del rostro, la estructura facial y el uso del característico bigote que ambos han mantenido durante años. A esto se suma la creatividad de los fotomontajes, que han hecho más evidente la semejanza.

Ante la avalancha de comentarios, Javier Alatorre decidió tomarse la situación con humor. El 4 de enero de 2026 publicó un mensaje en su cuenta personal en X donde se refirió a sí mismo como "El G-M. El gemelo malvado", una respuesta que fue celebrada por sus seguidores y volvió a impulsar la conversación en redes sociales.

La reacción del periodista cerró un episodio más de esta comparación recurrente, que cada cierto tiempo reaparece impulsada por la viralidad y el ingenio de los usuarios.