Mhoni Vidente lanza su pronóstico del Mundial 2026

Con el arranque oficial del año mundialista, la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026 ya comenzó a sentirse tanto en las canchas como fuera de ellas. Aunque el torneo se disputará hasta el próximo verano y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, los aficionados ya se preguntan quien levantará el trofeo.

En medio de análisis deportivos, proyecciones estadísticas y debates entre aficionados, Mhoni Vidente también ha entrado al juego y ha generado polémica en redes sociales.

Como suele ocurrir previo a grandes eventos deportivos, las predicciones no se hicieron esperar. Una de las más comentadas en los últimos días fue la de Mhoni Vidente, quien lanzó su pronóstico sobre el campeón del Mundial 2026.

PREDICCIÓN DEL CAMPEÓN DEL MUNDIAL 2026

Lamentablemente para la afición mexicana, el Tricolor no figura entre los favoritos de la famosa astróloga, pese a que México será uno de los países anfitriones del torneo.

La astróloga cubana nacionalizada mexicana compartió recientemente un video con sus predicciones para el 2026, en el que incluyó al Mundial como uno de los eventos más relevantes del año. A través de una lectura del tarot, Mhoni Vidente aseguró que solo tres selecciones parten con una ventaja clara para conquistar la Copa del Mundo.

De acuerdo con su visión astrológica, Portugal, España y Argentina son los equipos con mayor probabilidad de coronarse campeones. La inclusión de Portugal llamó especialmente la atención, ya que la vidente vinculó el favoritismo lusitano con una supuesta cercanía entre Cristiano Ronaldo y el presidente estadounidense Donald Trump, un elemento que, según ella, influye energéticamente en el destino del equipo.

España aparece como otro de los grandes candidatos, impulsada, de acuerdo con la astróloga, por una generación joven con gran proyección y talento que podría consolidarse justo a tiempo para el torneo. En tanto, Argentina tendría la posibilidad de repetir la hazaña lograda en Qatar 2022, incluso con Lionel Messi aún presente como figura clave del conjunto albiceleste.

Aunque el Mundial se jugará en México y con el respaldo de su afición, la astróloga no visualiza un papel protagónico para el Tri.

Cabe recordar que Mhoni Vidente ha ganado notoriedad por acertar algunas predicciones deportivas en el pasado, entre ellas campeonatos de la Liga MX y el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. No obstante, la propia astróloga ha reiterado en distintas ocasiones que sus lecturas son subjetivas y no cuentan con respaldo científico, por lo que el destino del Mundial 2026 seguirá, al menos por ahora, en manos del balón y de lo que ocurra dentro de la cancha.