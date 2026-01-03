¿Puede la FIFA quitarle el Mundial 2026 a Estados Unidos por la intervención militar en Venezuela?

Luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, se ha abierto el debate sobre si la FIFA podría tomar medidas contra el país norteamericano, incluyendo la posibilidad de retirarle la sede del Mundial 2026.

De acuerdo con declaraciones realizadas en octubre de 2025, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que el organismo rector del futbol mundial tiene el compromiso de "usar el poder del futbol para unir a las personas en un mundo dividido".

Sin embargo, también aclaró que la FIFA no puede resolver problemas geopolíticos, aunque sí debe promover los valores del futbol como la unidad, la educación, la cultura y la solidaridad.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO DE LA FIFA SOBRE SANCIONES A SUS MIEMBROS?

Los Estatutos de la FIFA, en sus artículos 16 y 17, establecen las condiciones bajo las cuales una asociación miembro puede ser suspendida o expulsada. Estas sanciones solo pueden aplicarse a solicitud del Consejo de la FIFA y deben ser aprobadas por el Congreso, salvo en casos de violaciones graves que permitan una suspensión temporal inmediata.

Entre las causas de expulsión se incluyen el incumplimiento de obligaciones económicas, la violación grave de los estatutos o la pérdida del reconocimiento como federación representativa del futbol en su país.

FIFA SE DECLARA NEUTRAL EN ASUNTOS POLÍTICOS Y RELIGIOSOS

En el reglamento no se contempla explícitamente la posibilidad de retirar la sede de una Copa del Mundo a un país por estar involucrado en un conflicto armado. Además, la FIFA se declara neutral en asuntos políticos y religiosos, aunque reconoce que puede haber excepciones si se afectan directamente sus objetivos estatutarios.

Hasta ahora, la FIFA no ha emitido una postura oficial sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ni sobre un posible impacto en la organización del Mundial 2026.