Horóscopos de Mhoni Vidente hoy sábado 3 de enero: inicia el año con decisiones clave y energía renovada

El arranque del 2026 llega acompañado de movimientos intensos en el plano emocional, personal y profesional

Ene. 03, 2026
Mhoni Vidente, una de las astrólogas más seguidas en el mundo hispano, compartió sus predicciones para este sábado 3 de enero, un día que de acuerdo con sus lecturas marca el inicio de un periodo ideal para reorganizar metas, tomar decisiones importantes y avanzar con mayor claridad en los distintos aspectos de la vida.

El comienzo del año, explica, es una oportunidad para replantear prioridades, fortalecer relaciones y canalizar los esfuerzos en acciones concretas que permitan construir un 2026 más estable y próspero.

HORÓSCOPOS DE MHONI VIDENTE PARA HOY 3 DE ENERO

ARIES

Es un día ideal para tomar la iniciativa en proyectos que habías dejado en pausa. Aprovecha la energía para reorganizar tus metas y asumir responsabilidades con mayor enfoque. Evita discusiones innecesarias y dirige tu impulso hacia acciones concretas que te acerquen a tus objetivos.

TAURO

La jornada te invita a ir con calma y no apresurar decisiones, sobre todo en temas financieros o de pareja. Es buen momento para revisar planes a largo plazo y hacer ajustes realistas. La estabilidad llegará si confías en tu propio ritmo y mantienes los pies bien firmes.

GÉMINIS

La comunicación será clave este sábado. Conversaciones importantes pueden abrirte nuevas puertas en lo laboral o personal. Escucha con atención y expresa tus ideas con claridad; el inicio del año te pide coherencia entre lo que piensas y lo que haces.

CÁNCER

Tus emociones se equilibran y te permiten tomar decisiones con mayor serenidad. Es un buen día para cuidar tu bienestar, atender asuntos familiares y fortalecer lazos afectivos. Priorizarte no es egoísmo, sino una necesidad para iniciar el año con armonía.

LEO

Este día te reta a organizar mejor tu tiempo y tus recursos. La prisa no será tu mejor aliada; la estrategia y la constancia marcarán la diferencia. Es un buen momento para retomar proyectos personales y ejercer tu liderazgo con responsabilidad.

VIRGO

La energía favorece la planeación y el orden. Aprovecha para estructurar metas y adoptar hábitos más saludables. Evita la autocrítica excesiva y reconoce tus avances; el año apenas comienza y aún hay margen para ajustar sin presión.

LIBRA

Las decisiones relacionadas con relaciones y acuerdos cobran relevancia. Es un buen día para aclarar expectativas y buscar equilibrio entre lo que das y lo que recibes. La energía te impulsa a construir vínculos más justos y a comenzar el año con armonía emocional.

ESCORPIO

Este sábado te invita a enfocarte en lo práctico y dejar atrás conflictos internos. Es momento de avanzar con determinación y confiar en tu intuición. Los cambios que inicies hoy pueden sentar bases sólidas para los próximos meses.

SAGITARIO

El inicio del año despierta tu deseo de expansión y nuevas experiencias. Es un buen día para planear viajes, estudios o proyectos personales. Mantén el entusiasmo, pero define prioridades claras para evitar dispersarte.

CAPRICORNIO

Las energías te favorecen para asumir compromisos importantes y avanzar en metas profesionales. La disciplina y la visión a largo plazo serán claves. El 2026 comienza con oportunidades si te mantienes enfocado y constante.

ACUARIO

Ideas frescas y ganas de cambiar rutinas marcarán la jornada. Aprovecha para replantear objetivos y abrirte a nuevas formas de trabajar o relacionarte. El reto será equilibrar tu deseo de libertad con responsabilidades concretas.

PISCIS

Tu intuición está especialmente activa y será una guía valiosa para tomar decisiones importantes. Es un día ideal para definir intenciones claras para el año. Confía en tus corazonadas, pero acompáñalas con acciones prácticas y bien pensadas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

