¿Es festivo el Día de Reyes? Estos son los días de descanso obligatorio en 2026

Con el arranque de 2026, muchas familias mexicanas retoman la rutina tras las fiestas decembrinas, mientras otras ya piensan en la tradicional rosca de Reyes, una costumbre profundamente arraigada que marca el cierre del maratón Guadalupe-Reyes.

Sin embargo, más allá del simbolismo cultural del 6 de enero, una de las dudas más frecuentes entre trabajadores y estudiantes es si esta fecha representa un día de descanso oficial o si debe laborarse con normalidad.

¿ES FESTIVO EL DÍA DE REYES?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el Día de Reyes no es considerado un día de descanso obligatorio. El Artículo 74, que establece los feriados oficiales en México, no contempla el 6 de enero, por lo que legalmente se trata de una jornada laboral ordinaria, a pesar de su relevancia social y cultural en el país.

Aun así, desde los primeros días del año, trabajadores y estudiantes suelen adelantar la revisión del calendario 2026 para conocer con anticipación cuándo habrá descansos oficiales, fines de semana largos, vacaciones y posibles "puentes", con el fin de planear actividades personales, viajes o simplemente periodos de descanso.

FECHAS DE DESCANSO OBLIGATORIO EN MÉXICO DURANTE 2026

La Ley Federal del Trabajo establece los siguientes días de descanso obligatorio para el año 2026:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Lunes 2 de febrero: En conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana.

En conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana. Lunes 16 de marzo: Por el natalicio de Benito Juárez, cuya fecha oficial es el 21 de marzo.

Por el natalicio de Benito Juárez, cuya fecha oficial es el 21 de marzo. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Día del Trabajo. Miércoles 16 de septiembre: Aniversario de la Independencia de México.

Aniversario de la Independencia de México. Lunes 16 de noviembre: En conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).

En conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre). Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas implican la suspensión obligatoria de labores, salvo en actividades esenciales, en cuyo caso los trabajadores deben recibir el pago correspondiente conforme a la ley.

DESCANSOS Y VACACIONES, SEGÚN LA SEP

Para los estudiantes de educación básica, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) difiere del laboral. De acuerdo con lo previsto, las clases se reanudarán el lunes 12 de enero de 2026, tras el periodo vacacional de invierno.

Uno de los descansos más esperados será el de Semana Santa, que abarcará del 30 de marzo al 10 de abril, convirtiéndose en uno de los recesos más largos del ciclo escolar. Además, habrá suspensión de clases el 5 de mayo, por la Batalla de Puebla, y el 15 de mayo, con motivo del Día del Maestro.

A lo largo del ciclo escolar también se contemplan días sin clases por las sesiones del Consejo Técnico Escolar, programadas para los viernes 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.