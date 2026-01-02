¿Por qué se parte Rosca el 6 de enero? Este es el origen del Día de Reyes Magos

Tras el cierre de las celebraciones decembrinas, una fecha emblemática permanece en el calendario y marca el final del periodo conocido como Guadalupe-Reyes: el Día de los Reyes Magos.

Cada 6 de enero, millones de familias en México se reúnen para mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de la cultura popular: partir la Rosca de Reyes, un pan dulce que va mucho más allá del sabor y que encierra un profundo simbolismo histórico y religioso.

ORIGEN DEL DÍA DE REYES

Esta celebración tiene su origen en la Epifanía, pasaje bíblico que conmemora la visita de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, al niño Jesús, guiados por la estrella de Belén. De acuerdo con la tradición cristiana, el 6 de enero representa el momento en que Jesús se manifestó al mundo como el hijo de Dios, razón por la cual esta fecha conserva un significado especial dentro del calendario religioso.

La Rosca de Reyes, tal como se conoce en la actualidad, tiene raíces europeas, particularmente en Francia y España, y llegó a América durante la época colonial. Su forma circular u ovalada no es casual: simboliza la eternidad y el amor infinito de Dios, al no tener principio ni fin. A ello se suma la decoración con frutas cristalizadas de colores, que representan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos.

Uno de los elementos más representativos de la rosca es la figura del niño Jesús que se coloca en su interior. Este pequeño muñeco alude al pasaje bíblico en el que José y María ocultaron al niño para protegerlo del rey Herodes. Encontrar la figura al partir la rosca implica asumir un compromiso simbólico: quien la descubre se convierte en padrino o madrina del Niño Dios y, conforme a la tradición, debe invitar tamales y atole el 2 de febrero, durante la celebración del Día de la Candelaria.

¿POR QUÉ SE PARTE LA ROSCA EL 6 DE ENERO?

La fecha coincide con la festividad de la Epifanía, que recuerda la manifestación de Jesús ante los Reyes Magos. Según registros históricos retomados por autoridades culturales, el origen de la Rosca de Reyes se remonta a la Edad Media, alrededor del siglo XIV, y con el paso del tiempo se integró a las expresiones culturales de México, donde adquirió características propias.

Además de su forma circular, la rosca está estrechamente ligada al relato bíblico narrado en el Evangelio de Mateo, donde se describe el viaje de los Reyes Magos desde Oriente para ofrecer oro, incienso y mirra al niño Jesús. La tradición de compartirla refuerza valores como la convivencia, la unión familiar y el sentido comunitario.

Así, cada 6 de enero, la Rosca de Reyes no solo pone fin a las fiestas decembrinas, sino que reafirma una costumbre que, generación tras generación, sigue ocupando un lugar central en la mesa y en la identidad cultural de México.