Precio del dólar hoy miércoles 31 de diciembre: El peso despide 2025 fuerte

El tipo de cambio se mantuvo por debajo de los 18 pesos por dólar, enviando una señal positiva para el inicio de 2026

Dic. 31, 2025
En el último día del año, el peso mexicano logró mantenerse firme frente al dólar estadounidense, pese a registrar una ligera depreciación al cierre de las operaciones bancarias del martes. El tipo de cambio se sostuvo por debajo de la barrera psicológica de los 18 pesos por divisa, lo que deja una señal positiva para los mercados financieros de cara al arranque de 2026.

Este miércoles 31 de diciembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 17.97 pesos en promedio, de acuerdo con el comportamiento del mercado cambiario. Aunque el billete verde mostró avances frente a la moneda nacional en la última jornada hábil del año, el peso conservó estabilidad y cerró 2025 con un desempeño favorable.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del martes 30 de diciembre fue de 17.9959 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico en días hábiles bancarios, se estableció en 17.9528 pesos por dólar para este miércoles 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en 17.9667 pesos por divisa verde, según el banco central.

Banxico recordó que el tipo de cambio FIX se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 31 DE DICIEMBRE

Así se cotiza el dólar en ventanillas bancarias este último día del año 2025:  

  • Afirme: Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.85 | Venta: 18.59 pesos
  • Banorte: Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.12 | Venta: 18.25 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.42 | Venta: 18.42 pesos
  • Scotibanak: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos  

Es importante tomar en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar la operación directamente en ventanilla bancaria.

Con este cierre, el peso mexicano concluye 2025 con estabilidad frente al dólar, en medio de expectativas positivas para el comportamiento del tipo de cambio durante el próximo año.

