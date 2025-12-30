¿Se puede cobrar un retiro sin tarjeta de BanCoppel en un cajero BBVA en México?

En México, tanto BanCoppel como BBVA México ofrecen opciones modernas para retirar efectivo sin utilizar físicamente la tarjeta en un cajero automático. Sin embargo, estas funciones dependen del banco de la cuenta y no suelen ser intercambiables entre instituciones.

QUÉ SIGNIFICA "RETIRO SIN TARJETA"

El "retiro sin tarjeta" es un servicio que permite sacar dinero en efectivo de tu propia cuenta utilizando únicamente la aplicación móvil del banco y un cajero automático, sin necesidad de insertar la tarjeta física. Para lograrlo, el usuario debe generar desde su app un código de retiro o un código QR que luego se introduce o escanea en el cajero para completar la operación.

CÓMO FUNCIONA EN BANCOPPEL

Con una cuenta en BanCoppel y la aplicación BanCoppel Express, puedes generar un código de retiro sin tarjeta que se utiliza solo en cajeros BanCoppel. Esa clave o código te permite retirar dinero sin usar físicamente la tarjeta bancaria, pero este proceso está diseñado para operar en cajeros automáticos de BanCoppel, no en cajeros de otros bancos.

BBVA México también ofrece un servicio de retiro sin tarjeta mediante su aplicación móvil BBVA, en el que puedes generar una clave de retiro o un código QR que se utiliza en cajeros BBVA para retirar tu efectivo. Esta función está disponible para cuentas de débito BBVA y requiere que actives el servicio desde la app.

¿SE PUEDE USAR UN CÓDIGO BANCOPPEL EN UN CAJERO BBVA?

La respuesta corta es no: los códigos de retiro sin tarjeta generados por la app de BanCoppel funcionan únicamente en cajeros BanCoppel, ya que están vinculados a la red y a la plataforma interna de ese banco. Lo mismo ocurre con los retiros sin tarjeta de BBVA: están pensados para usuarios con cuenta en BBVA y para cajeros BBVA.

ALTERNATIVAS SI TE FALTA TU TARJETA

Si no tienes tu tarjeta BanCoppel y necesitas retirar dinero en un cajero BBVA, las opciones tradicionales son:

Usar tu tarjeta BanCoppel en un cajero BBVA: es posible retirar efectivo con tu tarjeta BanCoppel en otros bancos dentro de la red interbancaria, aunque normalmente se aplican comisiones por retiro en cajeros de otras instituciones.

Generar el retiro sin tarjeta desde BanCoppel y buscar un cajero BanCoppel cercano, usando la app para hacer el proceso sin tarjeta físico.

Transferir dinero a una cuenta BBVA u otro banco y luego generar un retiro sin tarjeta desde esa otra cuenta, si así lo necesitas. Esto exige que también tengas una cuenta en ese banco.

Aunque ambos bancos permiten retirar dinero sin tarjeta utilizando sus aplicaciones móviles, estos códigos o métodos del "retiro sin tarjeta" solo funcionan dentro de la red de cajeros del banco emisor: BanCoppel para cuentas BanCoppel y BBVA para cuentas BBVA. No es posible usar directamente un retiro sin tarjeta de BanCoppel en un cajero de BBVA.