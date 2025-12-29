Estas son las deudas que se eliminarán del Buró de Crédito durante 2026

Arrancar el año con las finanzas en orden es uno de los propósitos más comunes entre las y los mexicanos. Sin embargo, para muchas personas este objetivo viene acompañado del temor a seguir apareciendo en el Buró de Crédito, una institución rodeada de mitos y desinformación que genera preocupación, especialmente cuando existen adeudos del pasado.

La realidad es que no existe una "lista negra" que marque de por vida a quienes han tenido deudas. Lo que sí hay es un historial crediticio que refleja cómo se han manejado los compromisos financieros a lo largo del tiempo. Con la llegada de 2026, surge una pregunta clave: ¿qué deudas pueden eliminarse del Buró de Crédito y en qué casos ocurre?

QUÉ ES EL BURÓ DE CRÉDITO Y CÓMO FUNCIONA REALMENTE

El Buró de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia que se encarga de recopilar datos sobre créditos, pagos puntuales y atrasos reportados por bancos, tiendas departamentales, financieras y otras instituciones. No se trata de un organismo que castigue a las personas, sino de una base de datos que ayuda a las empresas a evaluar el riesgo antes de otorgar un préstamo.

Autoridades como la Condusef han aclarado en múltiples ocasiones que no existe una lista negra. Cada persona tiene un historial que puede mejorar o empeorar según su comportamiento de pago, y este historial es el que consultan las instituciones financieras.

LAS DEUDAS NO SE BORRAN POR COMPLETO, PERO SÍ ALGUNOS REGISTROS

Una de las confusiones más comunes es pensar que las deudas pueden desaparecer totalmente del historial. En realidad, los adeudos no se borran como si nunca hubieran existido. Lo que sí ocurre es que ciertos registros negativos dejan de mostrarse después de un periodo determinado, siempre que se cumplan condiciones específicas.

Aunque un adeudo se elimine del reporte, el historial seguirá reflejando que existió una relación crediticia con alguna institución.

EN CUÁNTO TIEMPO SE ELIMINAN LAS DEUDAS DEL BURÓ DE CRÉDITO

El Buró de Crédito maneja plazos claros para eliminar información negativa. Estos tiempos comienzan a contar desde la primera vez que se reportó el atraso o desde la última actualización del adeudo, y dependen del monto, el cual se mide en Unidades de Inversión (UDIS).

Adeudos de hasta 25 UDIS, equivalentes a poco más de 200 pesos, se eliminan después de un año .

. Adeudos de hasta 500 UDIS , alrededor de 4 mil pesos, se eliminan tras dos años.

, alrededor de 4 mil pesos, se eliminan tras dos años. Adeudos de hasta mil UDIS, aproximadamente 8 mil pesos, se eliminan después de cuatro años.

QUÉ PASA CON LAS DEUDAS MÁS GRANDES

En el caso de adeudos mayores a mil UDIS, la información puede eliminarse después de seis años, siempre y cuando se cumplan tres requisitos: que el monto sea menor a 400 mil UDIS, que no exista un proceso judicial en curso y que el crédito no esté relacionado con un fraude.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el registro negativo no será eliminado del Buró de Crédito.

QUIÉN ESTABLECE ESTOS PLAZOS Y POR QUÉ EXISTEN

Los tiempos para eliminar información crediticia están definidos por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y por disposiciones del Banco de México. El objetivo es mantener un equilibrio entre el derecho de las personas a reconstruir su historial financiero y la necesidad de las instituciones de contar con información confiable.

NO ES NECESARIO ESPERAR A QUE SE BORRE UNA DEUDA PARA MEJORAR EL HISTORIAL

Esperar a que un registro negativo desaparezca no es la única opción. La Condusef señala que regularizar un adeudo y ponerse al corriente con los pagos puede mejorar el historial de manera inmediata. Cumplir con los compromisos financieros demuestra un cambio positivo en el comportamiento crediticio, algo que las instituciones valoran al momento de otorgar nuevos créditos.

De cara a 2026, entender cómo funciona el Buró de Crédito permite tomar mejores decisiones financieras, dejar atrás el miedo a los mitos y avanzar con mayor claridad hacia una economía personal más estable.