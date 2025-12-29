Precio del dólar hoy lunes 29 de diciembre: Peso mexicano cierra el mes estable

El peso mexicano inicia la última semana completa de diciembre con ligeros movimientos frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por el cierre gradual de operaciones financieras por las festividades de fin de año y la cautela de los mercados ante el arranque de 2026. Este lunes 29 de diciembre de 2025, el tipo de cambio se mantiene estable en comparación con la jornada previa, aunque con variaciones entre bancos que pueden ser relevantes para quienes planean comprar o vender divisas.

En promedio, el precio del dólar hoy en México es de 17.95 pesos por billete verde, de acuerdo con cotizaciones del mercado cambiario.

Debido a que el tipo de cambio se mueve durante prácticamente todo el día en los mercados internacionales, el dólar estadounidense cerró el domingo 28 de diciembre en 17.90 pesos por unidad, reflejando una ligera apreciación del peso frente a la divisa norteamericana.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó este lunes en 17.9042 pesos por dólar.

Este indicador, que se determina únicamente en días hábiles bancarios, se calcula a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

Por otro lado, el tipo de cambio para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 17.9248 pesos por divisa verde para este 29 de diciembre, también según información oficial de Banxico.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 29 DE DICIEMBRE

El tipo de cambio del dólar en ventanilla bancaria, con precios de compra y venta:

Afirme : Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos Banco Azteca: Compra: 16.85 | Venta: 18.49 pesos

Compra: 16.85 | Venta: 18.49 pesos Banorte : Compra: 16.65 | Venta: 18.25 pesos

: Compra: 16.65 | Venta: 18.25 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.11 | Venta: 18.24 pesos

Compra: 17.11 | Venta: 18.24 pesos Citibanamex : Compra: 17.33 | Venta: 18.33 pesos

: Compra: 17.33 | Venta: 18.33 pesos Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está en constante cambio a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla. Antes de realizar cualquier operación, se recomienda comparar precios entre instituciones bancarias y casas de cambio para obtener la mejor tasa disponible.