Finanzas

Precio del dólar hoy domingo 28 de diciembre: cotiza cerca de 18 pesos y mantiene estabilidad frente al peso mexicano

El valor de la moneda estadounidense se mantiene sin cambios importantes y un mercado tranquilo para quienes realizan transacciones

Dic. 28, 2025
Billetes de dólar y peso mexicano muestran una cotización cercana a las 18 unidades
Billetes de dólar y peso mexicano muestran una cotización cercana a las 18 unidades

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al peso mexicano muestra estabilidad este domingo 28 de diciembre de 2025, con ligeras variaciones en las cotizaciones de compra y venta en ventanillas bancarias, a comparación del día sábado 27 de diciembre, mientras el mercado se mantiene en un ambiente tranquilo por ser día no hábil bancario.

Para este día, el promedio del dólar en México se ubica alrededor de 17.84 pesos por billete verde, con un rango de compra y venta cercano a 17.51 y 18.17 pesos respectivamente, según datos agregados de diversas instituciones financieras.

TIPO DE CAMBIO FIX

Es importante recordar que el tipo de cambio FIX, publicado por el Banco de México (Banxico) para efectos oficiales y de obligaciones en moneda extranjera, se fija únicamente en días hábiles bancarios. El último valor disponible del FIX corresponde al cierre del viernes anterior y se mantiene como referencia, sin cambio, para este domingo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 28 DE DICIEMBRE

Estos son algunos de los precios de compra y venta del dólar en ventanilla bancaria reportados para este domingo:

Especialistas recuerdan que los valores pueden cambiar a lo largo del día, especialmente cuando los mercados reabran y se reactiven las operaciones bancarias al inicio de la próxima semana.

  • Afirme: Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.85 | Venta: 18.49 pesos
  • Banorte: Compra: 16.65 | Venta: 18.25 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.84 | Venta: 18.37 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.33 | Venta: 18.33 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

En general, el dólar se mantiene por debajo de las 18 unidades frente al peso, reflejando un comportamiento relativamente estable en el mercado cambiario mexicano al cierre de la temporada navideña, con expectativas de continuidad de esta tendencia hacia el fin de año

Fernanda Rodríguez
