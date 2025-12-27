Aumento al precio de los cigarros en 2026: estos serán los nuevos costos por marca en México

El inicio de 2026 traerá consigo un aumento significativo en el precio de los cigarros en México, una medida que ya comienza a reflejarse en las listas de precios que reciben las tiendas de todo el país. Los fumadores deberán prepararse para pagar más por sus marcas habituales, como consecuencia directa del ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con comerciantes y distribuidores, algunas cajetillas que actualmente rondan los 87 pesos podrían superar los 105 pesos en los primeros días de enero. Aunque el incremento oficial entra en vigor el 1 de enero de 2026, en ciertos puntos de venta el ajuste ya comenzó de manera anticipada.

En términos generales, el alza en los precios oscilará entre 20% y 22%, un aumento que impactará tanto a marcas premium como a opciones consideradas más económicas. Este encarecimiento responde a la nueva estrategia fiscal anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual contempla una actualización gradual del impuesto a los productos de tabaco hasta el año 2030.

ESTE SERÁ EL COSTO POR MARCA

Para el ejercicio fiscal de 2026, la cuota del IEPS por cada cigarro vendido o importado será de 0.8516 pesos. Este monto aumentará de forma progresiva en los años siguientes, hasta alcanzar una cuota definitiva de 1.1584 pesos por unidad a partir del 1 de enero de 2030. El objetivo, según autoridades, es desincentivar el consumo y fortalecer la recaudación.

Mientras tanto, los tenderos ya cuentan con precios de referencia para algunas marcas de Philip Morris que comenzarán a aplicarse en enero de 2026. Por ejemplo, Marlboro en su versión corta, tanto rojo como blanco, tendrá un costo aproximado para tiendas de 95.47 pesos, con un precio al público cercano a los 105 pesos. Las versiones largas de Marlboro se venderán incluso un poco más caras, alcanzando hasta 106 pesos por cajetilla.

Otras marcas también reflejarán incrementos importantes. Violeta llegará a los 100 pesos al consumidor, mientras que opciones como Garden, Summer, Blossom e Ice se moverán alrededor de los 99 pesos. Benson mentolado y Kretek Clavo se colocarán entre las más costosas, con precios que podrían alcanzar los 108 pesos por cajetilla.

Incluso las marcas tradicionalmente más accesibles resentirán el ajuste. L&M, por ejemplo, se venderá alrededor de los 77 pesos, mientras que Faros 25s tendrá un precio estimado de 82 pesos al público.

Con este panorama, el 2026 marcará un antes y un después en el costo del tabaco en México. El incremento al IEPS no solo encarecerá el consumo, sino que también podría modificar los hábitos de muchos fumadores ante el constante aumento previsto para los próximos años.