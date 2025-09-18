¿Cigarros a más de 100 pesos? Esto costarán los cigarros en 2026 con el aumento de 30% del IEPS

El precio de los cigarros en México podría elevarse de forma considerable a partir de 2026 con la aprobación del llamado "impuesto saludable", impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo dentro del Paquete Económico del próximo año.

La medida contempla un incremento de 30% en el IEPS aplicado al tabaco, lo que se traduciría en un encarecimiento de hasta 20 pesos por cajetilla.

¿CUÁNTO COSTARÁ UNA CAJETILLA DE CIGARROS EN 2026 EN MÉXICO?

De acuerdo con los precios vigentes al 18 de septiembre de 2025, una cajetilla de 20 cigarros se encuentra actualmente en un rango que va de 55 a 80 pesos, dependiendo del punto de venta y el tipo de producto.

Con la entrada en vigor del nuevo gravamen, en 2026 los consumidores podrían pagar:

75 a 85 pesos por las opciones más económicas.

90 a 100 pesos o más por las cajetillas de precio medio y alto.

¿POR QUÉ SE AUMENTARÁ EL PRECIO DE LOS CIGARROS EN 2026?

El gobierno federal, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, defiende la medida como parte de una estrategia para proteger la salud pública.

Según explicó, la recaudación del impuesto saludable se destinará a un fondo específico para atender enfermedades vinculadas al consumo de tabaco y otros productos nocivos, de manera similar al gravamen aplicado a las bebidas azucaradas.

La idea es desincentivar el consumo, especialmente entre menores de edad, y generar recursos que fortalezcan la atención médica en padecimientos derivados del tabaquismo.

COMERCIO ILEGAL DE CIGARROS EN MÉXICO

El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta) advirtió que este incremento provocará un repunte en el comercio ilegal de cigarros, ya que una de cada cinco cajetillas que circulan en México es ilícita, y con la medida este mercado podría crecer hasta un 50%.

Según estimaciones de la Concamin, ello representaría pérdidas de entre 13 mil y 15 mil millones de pesos anuales para la recaudación fiscal.

Pese a las críticas de la industria, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta, asegurando que la recaudación se destinará directamente a un fondo de salud para atender enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y otros productos nocivos.

De aprobarse la iniciativa, fumar en México dejaría de ser solo un mal hábito costoso para convertirse en un lujo: en 2026, encender un cigarro podría significar desembolsar hasta 100 pesos por cajetilla.