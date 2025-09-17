  • 24° C
Finanzas

José Antonio Fernández Garza-Lagüera será el nuevo director general de Femsa

A partir de noviembre asumirá el cargo; su nombramiento forma parte de una sucesión planificada por el Comité Especial del Consejo

Sep. 17, 2025
Fomento Económico Mexicano (Femsa) dio conocer que José Antonio Fernández Garza-Lagüera será su nuevo director general, cargo que asumirá el 1 de noviembre de 2025, decisión que forma parte de un proceso de sucesión planeado por el Comité Especial del Consejo de Administración, supervisado por Ricardo Saldívar Escajadillo.

Con este movimiento, José Antonio Fernández Carbajal regresará como presidente ejecutivo del Consejo, tras encabezar la dirección general de la empresa desde julio de 2023.

Fernández Garza-Lagüera, actual responsable de las operaciones de Femsa Proximidad y Salud, dirige un portafolio de más de 28 mil tiendas en 11 países, así como miles de farmacias y estaciones de servicio en América Latina y México, respaldado por un equipo de 180 mil colaboradores.

Con formación como ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en administración de negocios por la Universidad de Stanford, el nuevo director general se incorporó a Femsa en 2011. Desde entonces, ha ocupado cargos clave en la organización, incluyendo la dirección de Plásticos Técnicos Mexicanos, la planeación estratégica de OXXO y Femsa Comercio, así como la gestión de operaciones en Centroamérica para Coca-Cola Femsa.

Entre sus logros destacan la expansión internacional del negocio de plásticos, la transformación de las operaciones de Coca-Cola en Guatemala y, más recientemente, la consolidación de la plataforma financiera digital Spin by OXXO, que actualmente cuenta con más de 9.4 millones de usuarios.

Femsa confía en que su nuevo liderazgo impulsará una nueva etapa de crecimiento, con énfasis en innovación, sostenibilidad y desarrollo comunitario, así como en el fortalecimiento del talento dentro de la empresa.

Edel Osuna
