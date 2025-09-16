Precio del dólar hoy martes 16 de septiembre de 2025 en México: el peso se mantiene fuerte pese al feriado bancario

En pleno marco de las celebraciones por el Grito de Independencia y el día de asueto oficial, el precio del dólar en México se ubica este martes 16 de septiembre de 2025 en un promedio de 18.35 pesos por unidad, de acuerdo con los principales indicadores financieros.

El mercado cambiario inicia la jornada con la banca cerrada por el feriado, aunque las operaciones digitales se mantienen activas. La cotización del peso mexicano llega después de que la moneda nacional registrara este lunes su mejor nivel en más de un año, impulsada por un repunte en septiembre.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de referencia cerró el lunes en 18.3604 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias. No obstante, el tipo de cambio interbancario terminó la jornada en 18.36 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

En cuanto al tipo de cambio FIX, que sirve para calcular obligaciones en dólares en México, Banxico no publicó asignación este martes debido al feriado.

El último registro vigente es de 18.4757 pesos por billete verde.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 16 DE SEPTIEMBRE

La Asociación de Bancos de México (ABM) recordó que este 16 de septiembre las sucursales bancarias permanecen cerradas, retomando actividades hasta el miércoles 17. Sin embargo, los movimientos en plataformas digitales siguen activos con los siguientes precios de referencia:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca : Compra: 17.30 | Venta: 18.79 pesos

: Compra: 17.30 | Venta: 18.79 pesos Banorte : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.50 | Venta: 18.64 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 18.64 pesos Citibanamex : Compra: 17.82 | Venta: 18.84 pesos

: Compra: 17.82 | Venta: 18.84 pesos Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante destacar que los precios de compra y venta de dólares cambian constantemente y pueden variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar directamente con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.